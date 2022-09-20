***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
20.09.2022 16:06
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliğ'inin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimizin ilişkili tarafları ile 2022 yılı hesap döneminde de devam etmesi ve Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliği'nin 10. Maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili taraflarından YADEX INTERNATIONAL GmbH şirketi ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2022 hesap döneminde Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörüldüğünden işbu raporda YADEX INTERNATIONAL GmbH ile yapılan hammadde ve hizmet alım işlemlerinin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064261
BIST
16:353.218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 18,25
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
16:3518,3133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0194
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2793
16:3518,2916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0390
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,2400
16:35979,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,64
|Açılış
|: 979,50
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
979,11
BIST En Aktif Hisseler16:33
|HDFGS
|2,75
|77.938.338
|% 10,00
|
|HKTM
|37,44
|74.350.037
|% 9,99
|
|BIOEN
|12,87
|226.006.815
|% 9,81
|
|ZOREN
|3,60
|495.534.115
|% 9,76
|
|PINSU
|8,82
|91.250.109
|% 9,70
|
|TSKB
|3,97
|15.605.042
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.298.717
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|4.342.155
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|16.510.624
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,44
|6.453.906.211
|% -9,83
|
|VAKBN
|8,44
|6.453.906.211
|% -9,83
|
|ISCTR
|8,07
|3.941.263.807
|% 2,28
|
|HALKB
|8,19
|3.800.035.228
|% -8,49
|
|THYAO
|70,20
|3.761.331.978
|% 2,11
|
|YKBNK
|6,95
|2.876.198.535
|% 3,12
|
|VAKBN
|8,44
|6.453.906.211
|% -9,83
|
|EKGYO
|3,84
|2.058.306.806
|% -2,54
|
|ISCTR
|8,07
|3.941.263.807
|% 2,28
|
|HALKB
|8,19
|3.800.035.228
|% -8,49
|
|YKBNK
|6,95
|2.876.198.535
|% 3,12
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3034
|18,3191
|% 0,14
|
|Euro
|18,2775
|18,2935
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,7972
|20,9015
|% -0,11
|
|Frank
|18,8459
|18,9595
|% -0,10
|
|Riyal
|4,8540
|4,8784
|% 0,23
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.662
|-14,30
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-3,11
|
|Cumhuriyet
|6.644
|6.744
|2,00
|
|Tam
|6.664
|6.759
|-30,00
|
|Yarım
|3.247
|3.292
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.647
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,09
|19,11
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|-0,20
|
|B. Petrol
|91,27
|91,27
|-0,73
|
Seans Raporu
16:33
daha fazla
-
16:48PINSU
Yüzde 9.83 oranında artışla 8.83 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 535, 485 adet işlem
-
16:47BOBET
Yüzde 7.65 oranında artışla 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 420, 305 adet işlem
-
16:46HKTM
Yüzde 9.99 oranında artışla 37.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 016, 336 adet işlem
-
16:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, AKBNK, SISE
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 04 artarak (% 1.10 ) 2, 861