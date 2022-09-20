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***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

20.09.2022 16:06
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliğ'inin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimizin ilişkili tarafları ile 2022 yılı hesap döneminde de devam etmesi ve Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
 
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliği'nin 10. Maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili taraflarından YADEX INTERNATIONAL GmbH şirketi ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2022 hesap döneminde Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörüldüğünden işbu raporda YADEX INTERNATIONAL GmbH ile yapılan hammadde ve hizmet alım işlemlerinin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
 
Bilgilerinize arz ederiz.
 
Saygılarımızla,
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064261


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