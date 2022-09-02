***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
02.09.2022 16:15
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki 02/09/2022 tarih ve E-18454353-100.06-11022 sayılı yazısına istinaden yaptığımız açıklamadır. Şirketimizle ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059652
BIST
16:213.220
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 77,43
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.221
En Düşük
3.160
16:2118,2265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0303
|Açılış
|: 18,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
16:2118,2228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1180
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2734
En Düşük
18,1031
16:211.002,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 9,41
|Açılış
|: 1.002,22
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler16:21
|OYYAT
|25,30
|20.071.667
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|25.971.083
|% 9,99
|
|TSKB
|5,95
|592.933.497
|% 9,98
|
|DYOBY
|21,06
|47.613.367
|% 9,97
|
|HKTM
|23,38
|44.961.380
|% 9,97
|
|MTRKS
|47,52
|4.509.838
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,43
|89.078.336
|% -7,06
|
|OSMEN
|31,62
|8.091.781
|% -5,89
|
|PENTA
|390,40
|62.248.136
|% -5,56
|
|BTCIM
|30,40
|8.771.862
|% -4,40
|
|AKBNK
|13,03
|5.396.980.447
|% 9,96
|
|YKBNK
|7,85
|5.313.511.216
|% 3,70
|
|HALKB
|9,07
|3.707.995.965
|% 6,46
|
|THYAO
|71,70
|3.498.775.465
|% 0,84
|
|GARAN
|23,70
|3.405.180.771
|% 4,31
|
|YKBNK
|7,85
|5.313.511.216
|% 3,70
|
|HALKB
|9,07
|3.707.995.965
|% 6,46
|
|AKBNK
|13,03
|5.396.980.447
|% 9,96
|
|ISCTR
|8,61
|2.916.681.272
|% 7,09
|
|EKGYO
|4,06
|1.414.264.704
|% 1,50
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2167
|18,2265
|% 0,17
|
|Euro
|18,2177
|18,2228
|% 0,65
|
|Sterlin
|20,9874
|21,0926
|% 0,25
|
|Frank
|18,4579
|18,5691
|% 0,03
|
|Riyal
|4,8323
|4,8566
|% 0,14
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|12,94
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|7,49
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|55,00
|
|Tam
|6.740
|6.791
|26,00
|
|Yarım
|3.284
|3.320
|13,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.659
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,01
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,52
|0,07
|
|B. Petrol
|94,71
|94,71
|2,35
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:36ORCAY
Yüzde 6.83 oranında artışla 25.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 941, 219 adet işlem
-
16:35NTHOL
Yüzde 6.68 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 168, 527 adet işlem
-
16:34GOODY
Yüzde 5.83 oranında artışla 11.25 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 839, 979 adet işlem
-
16:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, GUBRF, PGSUS
-
16:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKBNK, ISCTR, VESTL