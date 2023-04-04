***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 04.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Emine Feyhan YAŞAR'ın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. Ahmet Fahri YİĞİTBAŞI'nın seçilmelerine karar verilmiştir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131533BIST