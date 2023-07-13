***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Şirketimiz tarafından başvurusu yapılan "Yeni Nesil Opak Polimer Üretim Yatırımı" detaylı müracaat ve değerlendirme sürecini geçmiş olup yatırım teşvik belgesi başvurusuna hak kazanmıştır. 2023-2024 döneminde başlayıp tamamlayacağımız ilave reaktör yatırımı ile faaliyete geçecek "Yeni Nesil Opak Polimer Üretim Yatırımı" Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hamle Programı kapsamındaki stratejik yatırım desteklerinden yararlanacaktır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171402BIST