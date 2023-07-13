***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.07.2023 15:05
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Şirketimiz tarafından başvurusu yapılan "Yeni Nesil Opak Polimer Üretim Yatırımı" detaylı müracaat ve değerlendirme sürecini geçmiş olup yatırım teşvik belgesi başvurusuna hak kazanmıştır. 2023-2024 döneminde başlayıp tamamlayacağımız ilave reaktör yatırımı ile faaliyete geçecek "Yeni Nesil Opak Polimer Üretim Yatırımı" Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hamle Programı kapsamındaki stratejik yatırım desteklerinden yararlanacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171402
BIST
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15:286.399
En Düşük
|Değişim
|: 0,90%
|| 57,27
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.348
En Yüksek
6.437
15:2826,1534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0269
|Açılış
|: 26,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2650
|
26,2346
En Düşük
26,0687
15:2829,2528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1888
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,6556
En Düşük
29,0558
15:281.647,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,90
|Açılış
|: 1.647,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,04
|
1.651,43
En Düşük
1.640,19
BIST En Aktif Hisseler15:28
|EMKEL
|15,07
|119.605.506
|% 10,00
|
|SMART
|11,11
|98.406.556
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,94
|7.970.432
|% 10,00
|
|MAALT
|489,60
|21.747.675
|% 10,00
|
|TETMT
|430,40
|14.734.303
|% 9,99
|
|AVHOL
|125,20
|9.554.638
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|4.014.178
|% -9,98
|
|VKFYO
|39,94
|15.151.274
|% -9,96
|
|CANTE
|23,92
|2.519.709.211
|% -9,94
|
|YAYLA
|7,84
|32.871.656
|% -7,76
|
|ASELS
|68,10
|7.544.260.229
|% 7,58
|
|ASTOR
|84,75
|6.265.723.988
|% 6,14
|
|YKBNK
|14,22
|4.822.540.600
|% 3,12
|
|THYAO
|211,00
|4.467.388.728
|% 0,05
|
|ISCTR
|14,85
|4.191.178.279
|% 1,57
|
|YKBNK
|14,22
|4.822.540.600
|% 3,12
|
|EKGYO
|8,42
|2.792.134.703
|% 0,24
|
|ISCTR
|14,85
|4.191.178.279
|% 1,57
|
|SKBNK
|2,97
|600.226.367
|% 0,00
|
|AKBNK
|24,02
|3.619.535.801
|% 3,98
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1481
|26,1534
|% 0,10
|
|Euro
|29,2382
|29,2528
|% 0,65
|
|Sterlin
|34,0727
|34,2436
|% 0,74
|
|Frank
|30,2038
|30,3858
|% 0,73
|
|Riyal
|6,9503
|6,9852
|% 0,13
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-0,81
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|3,81
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.144
|22,00
|
|Tam
|10.626
|10.819
|-7,00
|
|Yarım
|5.313
|5.434
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.665
|2.717
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|20,42
|20,44
|0,17
|
|B. Petrol
|80,17
|80,17
|0,06
|
Seans Raporu
15:28
daha fazla
-
15:42PRKAB
Yüzde 4.28 oranında artışla 31.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 497, 552 adet işlem
-
15:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, HEKTS, GUBRF
-
15:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 73 artarak (% 0.84 ) 5, 745
-
15:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DERHL, FORTE, MTRYO, PSDTC, HATEK, KERVN, EUPWR, PSDTC, SNPAM, EUYO
-
15:41
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PRZMA, CANTE, VKFYO, AVHOL