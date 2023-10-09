***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 09.10.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayıl Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum kapsamında, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Yılmaz Gökoğlu'nun istifası kabul edilmiş ve istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sıfatı ile olmak üzere Sn. Seçkin ŞENOL'un seçilmesine ve üyeliğinin ilk genel kurulun tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203281BIST