***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki 25/12/2023 tarih ve E-18454353-100.06-22464 sayılı yazısına istinaden yaptığımız açıklamadır. Şirketimizle ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229000BIST