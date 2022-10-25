***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.10.2022 17:01
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 18.08.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.04.2023
Vade (Gün Sayısı) 168
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 28,00000
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 30,13102
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDYBY42315
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.08.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 24.10.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.10.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 25.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.04.2023 10.04.2023 11.04.2023 12,88767 12.887.670
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.04.2023 10.04.2023 11.04.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR EURASIA RATING A (Trk) 30.11.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.08.2022 tarihli ve 44/1194 sayılı toplantısında onaylanmış olan borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 168 gün vadeli, 100.000.000 TL nominal değerdeki sabit faizli finansman bonosu satış işlemi 24.10.2022 tarihinde tamamlanmış olup, işlemin virmanı 25.10.2022 tarihinde gerçekleşmiştir. İşleme Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. Saygılarımızla, DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074063
BIST