***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 18.08.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 11.04.2023Vade (Gün Sayısı) 168Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 28,00000Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 30,13102Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDYBY42315Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.08.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 24.10.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 24.10.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 25.10.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı Tek KuponSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.04.2023 10.04.2023 11.04.2023 12,88767 12.887.670Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.04.2023 10.04.2023 11.04.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR EURASIA RATING A (Trk) 30.11.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 18.08.2022 tarihli ve 44/1194 sayılı toplantısında onaylanmış olan borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 168 gün vadeli, 100.000.000 TL nominal değerdeki sabit faizli finansman bonosu satış işlemi 24.10.2022 tarihinde tamamlanmış olup, işlemin virmanı 25.10.2022 tarihinde gerçekleşmiştir. İşleme Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. Saygılarımızla, DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074063BIST