***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.10.2022 17:28
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
CAN KADRİ SARICI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ 06.10.2022 232-4950000 yatirimciiliskileri@dyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 911125-911184
HALİL MURAT ÇİL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ GÖREVLİSİ 07.05.2021 232-3280880 yatirimciiliskileri@dyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-3 Lisansı 209948
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068392
BIST
17:213.552
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 67,73
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
17:2118,5824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0448
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
17:2118,3089
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0539
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,2641
17:211.021,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,79
|Açılış
|: 1.021,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.021,10
BIST En Aktif Hisseler17:19
|HKTM
|53,65
|76.803.470
|% 9,94
|
|ELITE
|27,58
|45.453.282
|% 9,79
|
|KMPUR
|65,80
|224.899.203
|% 9,67
|
|IZINV
|16,98
|13.090.874
|% 8,36
|
|YEOTK
|31,26
|239.029.625
|% 5,32
|
|KIMMR
|8,88
|9.680.390
|% -9,94
|
|BRLSM
|12,56
|43.192.885
|% -3,01
|
|IHAAS
|63,00
|3.530.230
|% -2,70
|
|ARASE
|142,80
|45.485.048
|% -2,66
|
|IMASM
|73,10
|19.634.705
|% -2,53
|
|SMRTG
|82,30
|580.548.519
|% 0,37
|
|KMPUR
|65,80
|224.899.203
|% 9,67
|
|YYLGD
|24,34
|202.683.606
|% 4,28
|
|CONSE
|5,09
|153.154.572
|% 0,59
|
|MOBTL
|3,04
|152.748.408
|% 1,33
|
|CONSE
|5,09
|153.154.572
|% 0,59
|
|HUNER
|5,10
|138.884.375
|% 3,24
|
|KRPLS
|7,27
|103.483.583
|% -0,55
|
|SEGYO
|1,30
|16.522.141
|% 0,78
|
|YYLGD
|24,34
|202.683.606
|% 4,28
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5640
|18,5909
|% -0,19
|
|Euro
|18,3013
|18,3206
|% -0,23
|
|Sterlin
|20,7880
|20,8922
|% -0,94
|
|Frank
|18,7053
|18,8179
|% -0,59
|
|Riyal
|4,9277
|4,9524
|% 0,02
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-5,44
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-2,56
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.861
|6.914
|-30,00
|
|Yarım
|3.343
|3.380
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.690
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,42
|20,45
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|-0,13
|
|B. Petrol
|93,54
|93,54
|0,17
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:34OLMK
Yüzde 5.84 oranında artışla 12.69 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 055, 280 adet işlem
-
17:33YGYO
Yüzde 6.74 oranında artışla 0.95 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 158, 427 adet işlem
-
17:32TRCAS
Yüzde 6.79 oranında artışla 17.29 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 450, 765 adet işlem
-
17:31PARSN
Yüzde 6.10 oranında artışla 53.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 748, 721 adet işlem
-
17:30BFREN
Yüzde 5.02 oranında artışla 1, 688.80 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 957 adet işlem