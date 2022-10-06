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***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.10.2022 17:28
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
CAN KADRİ SARICI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ 06.10.2022 232-4950000 yatirimciiliskileri@dyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 911125-911184
HALİL MURAT ÇİL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ GÖREVLİSİ 07.05.2021 232-3280880 yatirimciiliskileri@dyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-3 Lisansı 209948




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068392


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HKTM 53,65 76.803.470 % 9,94  
ELITE 27,58 45.453.282 % 9,79  
KMPUR 65,80 224.899.203 % 9,67  
IZINV 16,98 13.090.874 % 8,36  
YEOTK 31,26 239.029.625 % 5,32  
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Dolar 18,5640 18,5909 % -0,19  
Euro 18,3013 18,3206 % -0,23  
Sterlin 20,7880 20,8922 % -0,94  
Frank 18,7053 18,8179 % -0,59  
Riyal 4,9277 4,9524 % 0,02  
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17:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.711 1.711 -5,44  
Altın Gr. 1.023 1.023 -2,56  
Cumhuriyet 6.836 6.939 27,00  
Tam 6.861 6.914 -30,00  
Yarım 3.343 3.380 -14,00  
Çeyrek 1.675 1.690 -7,00  
Gümüş.Ons 20,42 20,45 -0,21  
Gümüş Gr. 12,20 12,21 -0,13  
B. Petrol 93,54 93,54 0,17  
Seans Raporu 17:19
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