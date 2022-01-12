***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2022 17:09
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993147
BIST
16:572.067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 20,49
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
16:5713,7894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0175
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
16:5715,7361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0364
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7649
En Düşük
15,5761
16:57807,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,13
|Açılış
|: 807,62
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
810,08
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler16:57
|DOBUR
|118,80
|23.871.224
|% 10,00
|
|DMSAS
|11,26
|88.572.541
|% 9,96
|
|EMNIS
|23,90
|1.002.796
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|784.821
|% 9,94
|
|LINK
|30,32
|29.370.438
|% 9,93
|
|MMCAS
|3,40
|188.995
|% -7,36
|
|GEDZA
|19,57
|40.490.580
|% -7,25
|
|BASCM
|10,00
|169.617
|% -6,45
|
|KRSTL
|4,33
|67.623.932
|% -4,84
|
|CELHA
|8,48
|19.152.905
|% -4,18
|
|KRDMD
|12,95
|5.211.303.601
|% 2,45
|
|SISE
|15,40
|2.963.918.797
|% 4,34
|
|THYAO
|26,98
|2.428.107.086
|% 0,30
|
|EREGL
|31,82
|2.101.709.432
|% 0,19
|
|YKBNK
|3,85
|1.307.071.730
|% 2,67
|
|KRDMD
|12,95
|5.211.303.601
|% 2,45
|
|YKBNK
|3,85
|1.307.071.730
|% 2,67
|
|SISE
|15,40
|2.963.918.797
|% 4,34
|
|EKGYO
|2,39
|309.230.139
|% 0,84
|
|GARAN
|11,85
|1.238.989.051
|% 0,59
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7829
|13,7894
|% -0,13
|
|Euro
|15,7155
|15,7361
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,8003
|18,8946
|% 0,27
|
|Frank
|14,9387
|15,0287
|% 0,41
|
|Riyal
|3,6624
|3,6807
|% -0,07
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-0,32
|
|Altın Gr.
|808
|808
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|5.368
|5.450
|39,00
|
|Tam
|5.339
|5.474
|39,09
|
|Yarım
|2.580
|2.648
|18,91
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,46
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,96
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,16
|10,18
|0,07
|
|B. Petrol
|84,34
|84,34
|0,62
|
Seans Raporu
16:57
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