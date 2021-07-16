***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tescil EdilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 150.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 400.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDZYO00027 5.000 8.333,333 166,66666 1,00 B Grubu Grubu B Grubu, DZGYO, TRADMRYO91Q4 Hamiline B Grubu, DZGYO(RÜÇHAN), TRRDZYO00086 235.458,646Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 150.000.000 250.000.000,000 166,66666 235.458,646Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 15.04.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 30.04.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 26.02.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 01.04.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 19.04.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 16.04.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 150.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 250.000.000 TL artırılarak 400.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin bedelli sermaye artırımı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.04.2021 tarih ve 17/544 sayılı toplantısında onaylanmıştı. Şirketin mevcut pay sahiplerinin bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payları, sahip oldukları payları oranında ve nominal bedel üzerinden 15.04.2021 tarihinde başlayan 15 iş günlük yeni pay alma hakkı kullandırılması süreci 30.04.2021 tarihinde tamamlanmış olup kalan paylar 05.05.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmıştır. Bu şekilde, Sermaye artırımı sonrası Şirket sermayesi 400.000.000 TL' ye ulaşmış ve sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.Sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") bildirilmesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8 nci maddesinin işbu açıklamaya ekli yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla 10.06.2021 tarihinde Kurul'a başvuruda bulunulmuş, Kurul'un 22.06.2021 tarih ve E-12233903-340.05.05-7691 sayılı yazısı ile onayının alınmasını takiben, söz konusu tadil metni 14.07.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 14.07.2021 tarihli 10370 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni-Esas Sözleşme 8.madde.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951465BIST