***DZGYO* *DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
11.02.2020 18:09
***DZGYO******DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/02/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
10.02.2020 tarihinde Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 5.66 -5.79 fiyat aralığından 101.000 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız % 80.33 sınırına düşmüştür.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
10/02/2020 101.000 101.000 40.268.248 40.167.248 % 80,54 % 80,54 % 80,33 % 80,33
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818446
BIST
17:54119.933
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 1.591,55
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
120.078
En Düşük
117.451
17:546,0082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0054
|Açılış
|: 6,0240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0190
|
6,0505
En Düşük
6,0044
17:546,5656
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 6,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5790
|
6,6071
En Düşük
6,5549
17:54304,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,24
|Açılış
|: 304,06
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
305,40
En Düşük
302,96
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,98
|258.533.004
|% 20,00
|
|BOSSA
|11,37
|42.274.039
|% 17,95
|
|RALYH
|7,83
|40.854
|% 14,98
|
|SAYAS
|3,59
|6.108.759
|% 14,70
|
|TRCAS
|4,14
|671.343.861
|% 13,42
|
|RYSAS
|9,65
|6.706.173
|% -12,27
|
|ARMDA
|23,02
|189.299
|% -10,29
|
|EGCYH
|0,36
|311.039
|% -10,00
|
|KRSAN
|9,81
|54.546
|% -9,92
|
|EGCEY
|0,57
|193.859
|% -9,52
|
|THYAO
|14,29
|2.061.335.564
|% 1,93
|
|GARAN
|11,94
|932.702.777
|% 1,36
|
|TRCAS
|4,14
|671.343.861
|% 13,42
|
|ASELS
|24,76
|650.873.522
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,01
|639.120.545
|% -3,83
|
|ODAS
|2,15
|531.317.587
|% 0,94
|
|IHLGM
|1,32
|276.951.182
|% 6,45
|
|YKBNK
|3,01
|639.120.545
|% -3,83
|
|EKGYO
|1,65
|344.135.552
|% 1,23
|
|TRCAS
|4,14
|671.343.861
|% 13,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7756
|7,8146
|% 0,43
|
|Frank
|6,1271
|6,1640
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5992
|1,6072
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.570
|1.571
|-3,22
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.046
|-2,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|0,07
|
|Yarım
|970
|995
|0,03
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,02
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,74
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,24
|54,24
|0,97
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59KENT
Yüzde 11.43 oranında artışla 231.00 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 824 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1834, 93 artarak (% 1.29 ) 143, 634
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, IHLGM
-
17:58XU100
Endeks 119, 766 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 13, 236.00 milyon TL de
-
17:56RHEAG
Yüzde 8.59 oranında artışla 1.77 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 349, 047 adet işlem