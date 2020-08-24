***DZGYO* *TSGYO* *IHYAY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
24.08.2020 08:54
***DZGYO******TSGYO******IHYAY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [TSGYO, DZGYO, IHYAY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 26/08/2020) DZGYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 28/08/2020) IHYAY.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 28/08/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870789
BIST
13:101.117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 7,37
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.118
En Düşük
1.108
13:107,3698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0336
|Açılış
|: 7,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3706
En Düşük
7,2756
13:108,7267
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0878
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7273
En Düşük
8,5516
13:10461,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,22
|Açılış
|: 461,03
|
|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
461,68
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler13:10
|IZMDC
|17,82
|3.880.496
|% 10,00
|
|EMKEL
|3,30
|8.659.852
|% 10,00
|
|TKURU
|96,90
|2.971.832
|% 9,99
|
|CRDFA
|6,28
|5.010.237
|% 9,98
|
|KENT
|337,30
|1.895.289
|% 9,98
|
|BURVA
|53,30
|1.264.116
|% -9,97
|
|EGCYO
|0,92
|164.034
|% -7,07
|
|BURCE
|23,00
|1.131.232
|% -6,20
|
|DZGYO
|3,29
|3.382.965
|% -6,00
|
|ORMA
|9,00
|52.727
|% -5,26
|
|PETKM
|4,16
|1.532.619.392
|% -0,72
|
|TUPRS
|85,20
|745.390.715
|% 2,77
|
|GUSGR
|6,38
|560.886.030
|% 5,80
|
|ZOREN
|2,63
|343.967.185
|% 0,38
|
|GARAN
|7,06
|299.697.967
|% -0,28
|
|PETKM
|4,16
|1.532.619.392
|% -0,72
|
|EKGYO
|1,96
|293.375.966
|% 0,51
|
|ZOREN
|2,63
|343.967.185
|% 0,38
|
|GSRAY
|2,84
|258.050.036
|% 6,77
|
|GUSGR
|6,38
|560.886.030
|% 5,80
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3681
|7,3698
|% 0,46
|
|Euro
|8,7196
|8,7267
|% 1,02
|
|Sterlin
|9,6387
|9,6870
|% 0,67
|
|Frank
|8,0678
|8,1164
|% 0,66
|
|Riyal
|1,9583
|1,9681
|% 0,42
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|6,63
|
|Altın Gr.
|461
|461
|3,55
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.117
|-18,00
|
|Tam
|3.056
|3.133
|15,63
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|7,56
|
|Çeyrek
|741
|758
|3,78
|
|Gümüş.Ons
|26,75
|26,78
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,03
|
|B. Petrol
|45,25
|45,25
|0,32
|