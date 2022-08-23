***DZYMK* *AZTEK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2022 19:24
***DZYMK******AZTEK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [AZTEK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/08/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. halka arz izahnamesinin 27.4 maddesinde detayları açıklanan Günlük Alım Emri Taahhüdü uyarınca hazırlanan tablo ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057884
BIST
18:053.122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 59,03
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.132
En Düşük
3.070
18:0518,1161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0509
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1371
En Düşük
18,0210
18:0518,0766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0979
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,1588
En Düşük
17,9383
18:051.017,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 9,52
|Açılış
|: 1.017,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.021,36
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|13,42
|65.013.915
|% 10,00
|
|BFREN
|1.306,80
|15.198.934
|% 10,00
|
|FLAP
|6,82
|90.999.651
|% 10,00
|
|OBASE
|15,84
|142.565.624
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|1.008.475
|% 10,00
|
|SANFM
|18,10
|30.740.022
|% -9,50
|
|ULUSE
|142,00
|34.010.144
|% -8,03
|
|KGYO
|17,38
|33.417.418
|% -7,55
|
|DIRIT
|3,99
|387.709
|% -7,21
|
|DOBUR
|46,82
|2.132.431
|% -5,76
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.246.058
|% 6,69
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|THYAO
|67,80
|5.290.049.415
|% 0,07
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|SISE
|25,62
|3.219.137.673
|% 0,95
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.246.058
|% 6,69
|
|ALBRK
|2,29
|636.644.156
|% 9,57
|
|ISCTR
|8,20
|2.157.867.387
|% 9,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1087
|18,1161
|% 0,28
|
|Euro
|18,0476
|18,0766
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,3448
|21,4518
|% 0,81
|
|Frank
|18,7014
|18,8141
|% 0,32
|
|Riyal
|4,8090
|4,8331
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|10,29
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|9,71
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.832
|6.907
|25,00
|
|Yarım
|3.329
|3.377
|12,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.688
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,08
|19,11
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|0,10
|
|B. Petrol
|100
|100
|3,77
|