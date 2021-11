***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoEnver ERDEM Genel Müdür Yrd 0 212 348 91 26 Enver.Erdem@denizbank.comYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHAKAN ATEŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 26.01.1998 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Denizbank A.Ş. Genel Müdür Evet 0.000037 Bağımsız Üye DeğilTANJU KAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 14.06.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0.000033 Bağımsız Üye DeğilBORA BÖCÜGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.03.2004 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Denizbank A.Ş. Hazine, Finansal Kurumlar ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yard. Evet 0.000037 Bağımsız Üye DeğilCEMİL CEM ÖNENÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.07.2016 İcrada Görevli Sermaye Piyasası Araçlarının Pazarlanması ve Satışı faaliyeti ile satış ağının işleyişinden sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üye Denizbank A.Ş. Özel Bankacılık ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yard. Evet Bağımsız Üye DeğilHÜSEYİN MELİH AKOSMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 01.07.2016 İcrada Görevli Genel Müdür-Yönetim Kurulu Murahhas Üye Evet Bağımsız Üye DeğilSİNAN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 13.04.2021 İcrada Görevli Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Denizbank A.Ş.Risk Yönetimi Genel Müdür Yard. Evet Bağımsız Üye Değil İç KontrolBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiEkspres Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem 8000800 2353540 TRY 29,42Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 17000000 16.995.725,51 TRY 99,97Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 400000000 299.683.509,83 TRY 74,92http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979304BIST