***ECILC* *ECZYT*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2022 16:30
***ECILC******ECZYT*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
5 Şubat 2021 tarihinde yaptığımız açıklamada özetle Kartal Belediyesi Meclisi'nce 04.02.2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda İstanbul İli Kartal ilçesindeki Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin(*) de maliki olduğu taşınmazın yer aldığı arazinin alt bölgelerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının kabul edildiği ve söz konusu karar kapsamında imar planlarının onaylanarak kesinleşmesi için İstanbul Büyükşehir ve Kartal Belediyelerince yürütülecek gerekli prosedürlerin tamamlanması sonrasında, kamuya açıklama yapılacağı duyurulmuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin 17.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, yukarıda belirtilen bölgelere ilişkin İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun kabul edildiği öğrenilmiştir.
Söz konusu karar kapsamında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının kesinleşmesi için İBB tarafından yürütülecek prosedürlerin (İBB Başkanlık onayı, onay sonrası 1 aylık askı süreci, askı süresi sonunda itirazların değerlendirilerek sonuca bağlanması) tamamlanması durumunda kamuya ayrıca açıklama yapılacaktır.
(*) İstanbul İli Kartal ilçesindeki arazinin mülkiyeti Şirketimize ait olmayıp, ana ortaklığımız Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin mülkiyetindedir. Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesinde Şirketimiz %37,28 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. %11,54 oranında pay sahibidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011106
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926,16
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BIST En Aktif Hisseler16:43
|YEOTK
|62,75
|8.500.554
|% 9,99
|
|GARFA
|13,02
|4.541.379
|% 9,97
|
|CMBTN
|206,30
|14.406.345
|% 9,97
|
|PSGYO
|16,54
|117.099.128
|% 9,39
|
|IEYHO
|0,82
|18.553.845
|% 9,33
|
|PKENT
|393,30
|105.183.650
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|47.928.125
|% -9,96
|
|ECILC
|8,48
|155.345.519
|% -3,85
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|KRDMD
|14,71
|2.715.346.352
|% 2,22
|
|EREGL
|35,60
|2.584.950.904
|% 3,85
|
|GARAN
|11,89
|2.305.741.662
|% 0,25
|
|THYAO
|27,88
|2.040.535.696
|% 0,65
|
|FROTO
|305,30
|1.545.543.949
|% 6,56
|
|DOHOL
|3,42
|867.767.035
|% 4,27
|
|GARAN
|11,89
|2.305.741.662
|% 0,25
|
|KRDMD
|14,71
|2.715.346.352
|% 2,22
|
|YKBNK
|3,87
|699.768.684
|% 1,84
|
|EKGYO
|2,27
|302.293.372
|% 1,79
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|16:43
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,7064
|14,7270
|% 0,76
|
|Euro
|16,2920
|16,3354
|% 1,14
|
|Sterlin
|19,2809
|19,3776
|% 0,70
|
|Frank
|15,6490
|15,7433
|% 1,22
|
|Riyal
|3,9221
|3,9417
|% 1,05
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.941
|1.942
|14,16
|
|Altın Gr.
|923
|923
|18,66
|
|Cumhuriyet
|6.099
|6.191
|89,00
|
|Tam
|6.081
|6.235
|101,03
|
|Yarım
|2.939
|3.016
|48,88
|
|Çeyrek
|1.474
|1.508
|24,43
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,37
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,07
|0,27
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|B. Petrol
|106
|106
|7,71
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Seans Raporu
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