***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesinin %83,99'una sahip olduğumuz iş ortaklığımız Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 125.000.000 TL olan mevcut ödenmiş sermayesinin 107.500.000 TL tutarında azaltılarak 17.500.000 TL'ye indirilmesi ve sermaye azaltım tutarının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine ilişkin sermaye azaltımı bugün (22.05.2020) Ticaret Sicili'ne tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846699BIST