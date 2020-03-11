***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 10:28
***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECZYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826849
BIST
10:49102.561
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 1.498,01
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
10:496,1397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0168
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1819
En Düşük
6,1306
10:496,9565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0089
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
6,9944
En Düşük
6,9390
10:49328,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,70
|Açılış
|: 328,29
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,92
|44.669.665
|% 17,72
|
|DEVA
|9,71
|34.172.355
|% 17,13
|
|ECZYT
|10,75
|13.818.128
|% 16,97
|
|SELEC
|7,17
|16.392.742
|% 16,59
|
|VKING
|3,31
|9.277.419
|% 11,82
|
|OYAYO
|4,78
|533.352
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,97
|1.473.145
|% -14,16
|
|EKIZ
|0,99
|7.127
|% -10,00
|
|MERIT
|16,11
|14.402
|% -10,00
|
|UMPAS
|0,46
|2.194
|% -9,80
|
|ASELS
|25,80
|225.549.007
|% -0,39
|
|THYAO
|10,08
|197.907.046
|% 1,10
|
|GARAN
|9,50
|110.977.336
|% 1,60
|
|TSPOR
|4,47
|74.116.563
|% -6,29
|
|KRDMD
|2,24
|54.909.142
|% -0,44
|
|IHLGM
|1,21
|46.103.549
|% 1,68
|
|EKGYO
|1,30
|37.093.782
|% 1,56
|
|ODAS
|1,72
|48.655.656
|% 0,00
|
|KARSN
|1,54
|41.781.224
|% 1,99
|
|IHLAS
|0,66
|17.346.895
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8898
|7,9293
|% -0,47
|
|Frank
|6,5356
|6,5750
|% 0,19
|
|Riyal
|1,6308
|1,6390
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|14,48
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,91
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,02
|
|B. Petrol
|36,84
|36,84
|-0,38
|