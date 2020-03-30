***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.03.2020 12:31
***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECZYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833201
BIST
15:1887.931
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -194,21
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
15:186,5713
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,1219
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5763
En Düşük
6,4403
15:187,2498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0649
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2682
En Düşük
7,1420
15:18341,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 3,82
|Açılış
|: 341,88
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
342,87
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|TMPOL
|4,73
|5.152.418
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.235.472
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.292.438
|% 10,00
|
|MARKA
|0,88
|5.427.543
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.734.191
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,16
|296.741
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|306.459
|% -9,90
|
|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|MTRYO
|3,87
|3.369.806
|% -9,37
|
|MMCAS
|0,81
|13.056
|% -8,99
|
|THYAO
|8,66
|491.579.459
|% -2,26
|
|ASELS
|23,30
|407.868.775
|% 0,78
|
|PGSUS
|31,48
|349.942.232
|% -8,86
|
|GARAN
|8,03
|314.059.011
|% 1,90
|
|SASA
|7,92
|302.800.067
|% 9,09
|
|IHLGM
|0,94
|141.607.279
|% 4,44
|
|IHLAS
|0,48
|49.516.679
|% 2,13
|
|GSRAY
|1,93
|164.155.472
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,72
|185.067.443
|% 5,02
|
|THYAO
|8,66
|491.579.459
|% -2,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1258
|8,1665
|% 1,55
|
|Frank
|6,8286
|6,8698
|% 1,05
|
|Riyal
|1,7429
|1,7517
|% 1,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.618
|-11,45
|
|Altın Gr.
|342
|342
|3,89
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,94
|13,97
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,41
|26,41
|-1,54
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