***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2022 10:02
***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECZYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039882
BIST
11:072.466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -24,51
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.455
11:0716,7060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0238
|Açılış
|: 16,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5602
11:0717,5719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0187
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5723
En Düşük
17,4507
11:07975,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,18
|Açılış
|: 975,93
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler11:07
|ORCAY
|18,02
|38.604.601
|% 7,97
|
|RODRG
|24,00
|5.013.096
|% 7,62
|
|TURSG
|5,22
|208.046.855
|% 7,19
|
|BMSCH
|11,06
|73.089.748
|% 6,96
|
|CLEBI
|384,10
|86.147.850
|% 6,93
|
|LIDFA
|12,71
|16.168.479
|% -9,21
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|MAKIM
|17,57
|106.002.791
|% -6,64
|
|SEKUR
|14,27
|22.214.131
|% -5,93
|
|RYSAS
|8,68
|3.860.670
|% -5,34
|
|THYAO
|47,48
|1.405.854.918
|% -1,17
|
|ASELS
|23,38
|448.148.310
|% 0,78
|
|SISE
|21,02
|446.899.653
|% -1,87
|
|EREGL
|27,36
|386.775.489
|% -0,73
|
|AKBNK
|8,29
|297.423.844
|% -0,24
|
|ODAS
|2,98
|213.853.201
|% -2,30
|
|EKGYO
|2,57
|177.033.102
|% -1,91
|
|YKBNK
|4,43
|209.185.609
|% -0,89
|
|TSKB
|2,06
|88.411.240
|% -0,48
|
|MOBTL
|1,79
|75.279.957
|% -3,24
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6933
|16,7060
|% 0,14
|
|Euro
|17,5555
|17,5719
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,3177
|20,4196
|% 0,27
|
|Frank
|17,3960
|17,5008
|% 0,27
|
|Riyal
|4,4395
|4,4617
|% 0,19
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-3,17
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.514
|6.600
|-37,00
|
|Yarım
|3.189
|3.227
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.613
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,80
|20,84
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,01
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,28
|