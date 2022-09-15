***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2022 16:47
***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECZYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063366
BIST
16:453.362
En Yüksek
|Değişim
|: -2,48%
|| -85,36
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.355
16:4518,2744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0454
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
16:4518,3058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1012
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
16:45988,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -6,63
|Açılış
|: 988,91
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
986,80
BIST En Aktif Hisseler16:45
|MERKO
|5,39
|74.613.826
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,20
|400.760.427
|% 9,97
|
|IMASM
|73,40
|17.342.025
|% 9,96
|
|TRCAS
|14,24
|68.126.056
|% 9,96
|
|KAPLM
|80,05
|32.891.563
|% 9,96
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|15.369.982
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.836.322.829
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.362.568.421
|% -9,98
|
|ASELS
|33,82
|8.757.330.731
|% 2,48
|
|THYAO
|74,20
|5.533.467.158
|% -0,13
|
|YKBNK
|7,08
|4.075.533.036
|% -9,92
|
|KRDMD
|13,18
|3.891.185.227
|% -2,37
|
|ISCTR
|9,16
|3.434.723.121
|% -9,93
|
|YKBNK
|7,08
|4.075.533.036
|% -9,92
|
|EKGYO
|4,06
|2.041.614.291
|% -8,14
|
|ISCTR
|9,16
|3.434.723.121
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,18
|3.891.185.227
|% -2,37
|
|ASELS
|33,82
|8.757.330.731
|% 2,48
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2518
|18,2744
|% 0,25
|
|Euro
|18,2895
|18,3058
|% 0,56
|
|Sterlin
|20,9385
|21,0435
|% -0,23
|
|Frank
|18,9844
|19,0988
|% 0,58
|
|Riyal
|4,8445
|4,8688
|% 0,17
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.688
|-9,18
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-7,27
|
|Cumhuriyet
|6.663
|6.764
|-68,00
|
|Tam
|6.686
|6.750
|-42,00
|
|Yarım
|3.258
|3.300
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.650
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,51
|19,54
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|-0,13
|
|B. Petrol
|91,88
|91,88
|-2,22
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
17:00AKBNK
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 12.78 lira fiyatla işlem gören hissede 221, 309, 137 adet işlem
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16:59ISFIN
Yüzde -6.12 oranında düşüşle 7.98 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 041, 745 adet işlem
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16:58TCELL
Yüzde -6.30 oranında düşüşle 22.90 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 723, 010 adet işlem
-
16:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -64, 2 kaybederek (% -2.09 ) 3, 009
-
16:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, MERKO, ZOREN, IMASM, GRNYO, ANELE, KAPLM, IHEVA, IHYAY, TRCAS