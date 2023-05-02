***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.05.2023 11:53
***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECZYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144312
BIST
13:094.547
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -70,93
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
13:0919,4696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0302
|Açılış
|: 20,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
13:0921,3361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0319
|Açılış
|: 21,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
13:091.242,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,21
|Açılış
|: 1.242,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.243,65
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler13:07
|GRTRK
|25,74
|6.049.621
|% 10,00
|
|ORCAY
|7,60
|66.710.057
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|6.077.284
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|11.573.340
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|28.878.940
|% 9,98
|
|EGSER
|25,28
|85.529.782
|% -9,97
|
|KRTEK
|16,71
|14.425.654
|% -9,97
|
|IHAAS
|154,50
|1.339.206
|% -9,97
|
|KAREL
|14,46
|52.173.732
|% -9,96
|
|HEDEF
|16,96
|11.108.594
|% -9,59
|
|THYAO
|127,60
|1.556.676.994
|% -0,16
|
|EUPWR
|78,95
|1.180.450.137
|% 9,96
|
|KOPOL
|48,52
|1.155.874.621
|% -2,96
|
|EREGL
|32,90
|1.130.895.955
|% -0,72
|
|SISE
|37,12
|928.736.693
|% 0,71
|
|EKGYO
|5,87
|454.431.826
|% -2,33
|
|YKBNK
|9,41
|554.768.444
|% -0,63
|
|AKBNK
|15,99
|612.051.931
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,81
|412.024.175
|% -0,18
|
|SKBNK
|2,15
|82.067.621
|% -2,71
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4650
|19,4691
|% 0,15
|
|Euro
|21,3370
|21,3608
|% -0,03
|
|Sterlin
|24,1796
|24,3009
|% -0,22
|
|Frank
|21,5683
|21,6982
|% -0,32
|
|Riyal
|5,1759
|5,2019
|% 0,09
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|1,96
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|2,15
|
|Cumhuriyet
|9.004
|9.140
|-98,00
|
|Tam
|9.126
|9.289
|-64,00
|
|Yarım
|4.428
|4.536
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.217
|2.268
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|15,47
|15,49
|-0,16
|
|B. Petrol
|79,03
|79,03
|-0,28
|