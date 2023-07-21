***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2023 12:40
***ECZYT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECZYT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174121
BIST
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13:316.716
En Düşük
|Değişim
|: 0,51%
|| 34,22
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.682
|
6.659
En Yüksek
6.724
13:3126,9384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1914
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1800
|
27,0609
En Düşük
26,6357
13:3129,9741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1246
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3083
En Düşük
29,6517
13:311.700,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,02
|Açılış
|: 1.700,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
|
1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler13:29
|YEOTK
|145,20
|503.314.999
|% 10,00
|
|SDTTR
|180,40
|608.172.562
|% 10,00
|
|GLCVY
|27,50
|58.995.026
|% 10,00
|
|SMRTG
|115,60
|707.516.815
|% 9,99
|
|PSDTC
|52,45
|36.051.426
|% 9,96
|
|EUYO
|14,77
|966.593
|% -9,99
|
|RALYH
|69,75
|101.879.964
|% -9,94
|
|FORTE
|64,35
|13.740.012
|% -9,94
|
|ATSYH
|55,70
|2.773.470
|% -7,09
|
|CANTE
|20,34
|1.991.871.394
|% -6,27
|
|ASTOR
|97,55
|5.828.938.851
|% 8,75
|
|THYAO
|224,10
|3.484.399.221
|% -0,49
|
|TUPRS
|92,30
|2.698.423.162
|% 1,43
|
|CANTE
|20,34
|1.991.871.394
|% -6,27
|
|EUPWR
|182,30
|1.835.994.687
|% 7,81
|
|ZOREN
|3,92
|1.032.647.424
|% 5,66
|
|ODAS
|10,27
|1.548.977.678
|% 4,80
|
|SKBNK
|2,93
|432.043.345
|% -0,68
|
|EKGYO
|8,41
|968.816.402
|% -1,18
|
|CANTE
|20,34
|1.991.871.394
|% -6,27
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9121
|26,9629
|% 0,81
|
|Euro
|29,9735
|29,9915
|% 0,48
|
|Sterlin
|34,5224
|34,6956
|% 0,56
|
|Frank
|30,9600
|31,1465
|% 0,67
|
|Riyal
|7,1603
|7,1962
|% 0,68
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.964
|-5,85
|
|Altın Gr.
|1.701
|1.701
|6,53
|
|Cumhuriyet
|11.390
|11.562
|-104,00
|
|Tam
|11.126
|11.247
|-62,00
|
|Yarım
|5.563
|5.649
|-31,00
|
|Çeyrek
|2.782
|2.825
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|21,44
|21,47
|0,16
|
|B. Petrol
|80,62
|80,62
|1,00
|