Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

09.03.2022 16:29
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" ("Rapor") 'nun sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.
Rapor'un Sonuç Bölümü:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" nin 10. maddesi hükmü gereğince, Şirketimizin 2021 yılı içerisinde Eczacıbaşı Holding A.Ş.'den 5.816.628 TL, Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den 19.007 TL tutarındaki hizmet alımları ile  EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yapılan 19.713 TL tutarındaki kiralama  işleminin, 2021 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarları 2021 yılı finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti tutarının %10'undan fazlasına ulaşmıştır. 2021 yılında gerçekleştirilen söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına göre makul olduğu sonucuna varılmıştır. 2022 yılında da Eczacıbaşı Holding A.Ş., Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile olan işlemlerin %10 oranını aşması öngörülmekte olup  benzer koşullarda devam ettirilecek işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler değerlendirilerek, işlemlerin önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşullarına uygun olduğu kanaatine varılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008718


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:422.042
Değişim :  1,53% |  30,77
Açılış :  2.036  
Önceki Kapanış :  2.011  
En Yüksek
2.055 En Düşük
2.031
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GZNMI 16,94 404.646 % 10,00  
ISGYO 8,27 294.939.162 % 9,97  
SASA 55,80 2.267.075.879 % 9,95  
GRSEL 9,07 431.052 % 9,94  
AVOD 1,89 92.006.642 % 9,88  
daha fazla
16:42 Alış Satış %  
Dolar 14,6724 14,6778 % 1,57  
Euro 16,1653 16,2060 % 2,54  
Sterlin 19,2222 19,3186 % 1,78  
Frank 15,7350 15,8298 % 1,51  
Riyal 3,8985 3,9181 % 1,46  
daha fazla
16:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.996 1.997 -54,53  
Altın Gr. 942 942 -12,04  
Cumhuriyet 6.244 6.338 -5,00  
Tam 6.219 6.379 2,27  
Yarım 3.006 3.086 1,10  
Çeyrek 1.508 1.543 0,54  
Gümüş.Ons 26,00 26,03 -0,43  
Gümüş Gr. 12,29 12,31 0,01  
B. Petrol 123 123 -4,64  
Seans Raporu 16:42
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru