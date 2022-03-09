***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
09.03.2022 16:29
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" ("Rapor") 'nun sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.
Rapor'un Sonuç Bölümü:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" nin 10. maddesi hükmü gereğince, Şirketimizin 2021 yılı içerisinde Eczacıbaşı Holding A.Ş.'den 5.816.628 TL, Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den 19.007 TL tutarındaki hizmet alımları ile EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yapılan 19.713 TL tutarındaki kiralama işleminin, 2021 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarları 2021 yılı finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti tutarının %10'undan fazlasına ulaşmıştır. 2021 yılında gerçekleştirilen söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına göre makul olduğu sonucuna varılmıştır. 2022 yılında da Eczacıbaşı Holding A.Ş., Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile olan işlemlerin %10 oranını aşması öngörülmekte olup benzer koşullarda devam ettirilecek işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler değerlendirilerek, işlemlerin önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşullarına uygun olduğu kanaatine varılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008718
BIST
16:422.042
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 30,77
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
16:4214,6778
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,2272
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6802
En Düşük
14,4349
16:4216,2060
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 0,4016
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,2060
En Düşük
15,7698
16:42942,18
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -11,83
|Açılış
|: 942,18
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
938,69
BIST En Aktif Hisseler16:42
|GZNMI
|16,94
|404.646
|% 10,00
|
|ISGYO
|8,27
|294.939.162
|% 9,97
|
|SASA
|55,80
|2.267.075.879
|% 9,95
|
|GRSEL
|9,07
|431.052
|% 9,94
|
|AVOD
|1,89
|92.006.642
|% 9,88
|
|ALMAD
|1,53
|933.776
|% -10,00
|
|ISBTR
|60.000,00
|364.000
|% -6,25
|
|RYSAS
|4,31
|14.579.457
|% -5,90
|
|SERVE
|16,07
|289.090
|% -5,41
|
|BRLSM
|9,15
|21.620.519
|% -5,18
|
|THYAO
|26,06
|4.531.923.082
|% 3,00
|
|KRDMD
|14,38
|2.971.916.620
|% -1,44
|
|SASA
|55,80
|2.267.075.879
|% 9,95
|
|KOZAL
|140,30
|1.848.587.265
|% -2,97
|
|SISE
|13,17
|1.614.213.661
|% 2,01
|
|YKBNK
|3,72
|823.361.384
|% 2,76
|
|KRDMD
|14,38
|2.971.916.620
|% -1,44
|
|ODAS
|1,50
|292.262.111
|% 5,63
|
|DOHOL
|3,07
|527.792.668
|% 6,23
|
|THYAO
|26,06
|4.531.923.082
|% 3,00
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6724
|14,6778
|% 1,57
|
|Euro
|16,1653
|16,2060
|% 2,54
|
|Sterlin
|19,2222
|19,3186
|% 1,78
|
|Frank
|15,7350
|15,8298
|% 1,51
|
|Riyal
|3,8985
|3,9181
|% 1,46
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.997
|-54,53
|
|Altın Gr.
|942
|942
|-12,04
|
|Cumhuriyet
|6.244
|6.338
|-5,00
|
|Tam
|6.219
|6.379
|2,27
|
|Yarım
|3.006
|3.086
|1,10
|
|Çeyrek
|1.508
|1.543
|0,54
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|12,29
|12,31
|0,01
|
|B. Petrol
|123
|123
|-4,64
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:57AVGYO
Yüzde 6.51 oranında artışla 2.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 804, 103 adet işlem
-
16:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 66 artarak (% 1.49 ) 2, 292
-
16:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, KRDMD, ODAS
-
16:55XU100
Endeks 2, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 31, 145.00 milyon TL de
-
16:55ODAS
Yüzde 5.63 oranında artışla 1.50 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 376, 417 adet işlem