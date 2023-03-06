***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
06.03.2023 17:03
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" ("Rapor") 'nun sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.
Rapor'un Sonuç Bölümü:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" nin 10. maddesi hükmü gereğince, Şirketimizin 2022 yılı içerisinde Eczacıbaşı Holding A.Ş.'den 10.603.622 TL, Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den 42.957 TL tutarındaki hizmet alımları ile EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yapılan 16.865 TL tutarındaki kiralama işleminin, 2022 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarları 2022 yılı finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti tutarının %10'undan fazlasına ulaşmıştır. 2022 yılında gerçekleştirilen söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına göre makul olduğu sonucuna varılmıştır. 2023 yılında da Eczacıbaşı Holding A.Ş., Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile olan işlemlerin %10 oranını aşması öngörülmekte olup benzer koşullarda devam ettirilecek işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler değerlendirilerek, işlemlerin önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşullarına uygun olduğu kanaatine varılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120478
BIST
18:055.392
En Yüksek
|Değişim
|: 3,45%
|| 179,93
|Açılış
|: 5.244
|
|Önceki Kapanış
|: 5.212
|
5.428
En Düşük
5.222
18:0518,9112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0159
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1400
|
18,9533
En Düşük
18,8123
18:0520,2121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0396
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3350
|
20,3097
En Düşük
20,0406
18:051.119,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,80
|Açılış
|: 1.119,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.124,67
En Düşük
1.117,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BVSAN
|46,20
|59.504.609
|% 10,00
|
|KRGYO
|9,13
|24.175.515
|% 10,00
|
|ASTOR
|44,32
|2.237.490.861
|% 9,98
|
|MARKA
|5,51
|9.035.906
|% 9,98
|
|UZERB
|234,80
|3.489.829
|% 9,98
|
|ULUSE
|242,30
|496.300.986
|% -9,99
|
|KMPUR
|106,60
|342.190.729
|% -6,98
|
|SELGD
|6,60
|6.082.347
|% -5,58
|
|BASCM
|5,70
|1.453.094
|% -5,00
|
|KGYO
|31,58
|40.902.121
|% -4,30
|
|EREGL
|44,40
|9.703.700.618
|% 0,95
|
|THYAO
|142,40
|5.336.829.996
|% 2,67
|
|AKBNK
|18,75
|5.151.822.968
|% 7,70
|
|YKBNK
|10,74
|4.850.040.477
|% 8,92
|
|TUPRS
|622,40
|4.686.069.028
|% 1,95
|
|YKBNK
|10,74
|4.850.040.477
|% 8,92
|
|EKGYO
|8,35
|2.561.041.118
|% 3,21
|
|AKBNK
|18,75
|5.151.822.968
|% 7,70
|
|ISCTR
|12,96
|3.407.284.481
|% 9,92
|
|EREGL
|44,40
|9.703.700.618
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8304
|18,9112
|% 0,08
|
|Euro
|20,1116
|20,2121
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,6186
|22,7320
|% -0,11
|
|Frank
|20,1899
|20,3115
|% -0,03
|
|Riyal
|5,0139
|5,0390
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-0,85
|
|Altın Gr.
|1.119
|1.120
|-2,20
|
|Cumhuriyet
|7.600
|7.715
|-13,00
|
|Tam
|7.592
|7.668
|-11,00
|
|Yarım
|3.709
|3.752
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.855
|1.876
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,04
|21,06
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,78
|-0,00
|
|B. Petrol
|86,25
|86,25
|0,42
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DURDO
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17:56XU030
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17:56XU100
Endeks 5, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 11 üstünde . İşlem hacmi 90, 818.00 milyon TL de
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