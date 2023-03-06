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***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

06.03.2023 17:03
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" ("Rapor") 'nun sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.
Rapor'un Sonuç Bölümü:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" nin 10. maddesi hükmü gereğince, Şirketimizin 2022 yılı içerisinde Eczacıbaşı Holding A.Ş.'den 10.603.622 TL, Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den 42.957 TL tutarındaki hizmet alımları ile  EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yapılan 16.865 TL tutarındaki kiralama  işleminin, 2022 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarları 2022 yılı finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti tutarının %10'undan fazlasına ulaşmıştır. 2022 yılında gerçekleştirilen söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına göre makul olduğu sonucuna varılmıştır. 2023 yılında da Eczacıbaşı Holding A.Ş., Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile olan işlemlerin %10 oranını aşması öngörülmekte olup benzer koşullarda devam ettirilecek işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler değerlendirilerek, işlemlerin önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşullarına uygun olduğu kanaatine varılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120478


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Cumhuriyet 7.600 7.715 -13,00  
Tam 7.592 7.668 -11,00  
Yarım 3.709 3.752 -5,00  
Çeyrek 1.855 1.876 -3,00  
Gümüş.Ons 21,04 21,06 0,03  
Gümüş Gr. 12,76 12,78 -0,00  
B. Petrol 86,25 86,25 0,42  
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