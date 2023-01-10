***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.01.2023 15:03
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin yenilenmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.01.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 10.01.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca Şirketimizin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları olarak belirlenmesine ilişkin olarak Ana Sözleşme'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7 inci maddesinin tadiline izin alabilmek amacıyla bugün SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EYH Ana Sozlesme kayitli sermaye maddesi tadil metni.pdf
EK: 2 Articles of Association amendment text.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099386
BIST
15:105.134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -36,85
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
15:1018,7776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
15:1020,1536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0047
|Açılış
|: 20,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
15:101.131,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,47
|Açılış
|: 1.131,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler15:07
|EUHOL
|2,38
|80.105.283
|% 14,42
|
|SDTTR
|51,50
|3.838.604
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|40.689.076
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|26.557.705
|% 10,00
|
|MAKIM
|23,80
|102.348.510
|% 9,98
|
|POLTK
|1.930,60
|51.291.762
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,46
|778.674
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|191.737.108
|% -9,83
|
|GOZDE
|23,46
|455.132.156
|% -9,77
|
|ASELS
|59,30
|4.647.423.507
|% 0,34
|
|THYAO
|136,20
|4.310.417.781
|% -1,59
|
|EREGL
|39,66
|4.121.347.972
|% -0,40
|
|KRDMD
|18,73
|3.316.881.556
|% -0,32
|
|EKGYO
|8,75
|2.817.094.388
|% 0,23
|
|EKGYO
|8,75
|2.817.094.388
|% 0,23
|
|YKBNK
|9,94
|1.919.878.169
|% -1,78
|
|KRDMD
|18,73
|3.316.881.556
|% -0,32
|
|SKBNK
|2,84
|372.825.740
|% 0,00
|
|KATMR
|2,32
|296.900.630
|% -9,73
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7721
|18,7794
|% 0,05
|
|Euro
|20,1357
|20,1459
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,7407
|22,8548
|% -0,21
|
|Frank
|20,2775
|20,3997
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9853
|5,0103
|% 0,10
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|3,81
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|3,40
|
|Cumhuriyet
|7.630
|7.745
|-15,00
|
|Tam
|7.669
|7.722
|14,00
|
|Yarım
|3.725
|3.778
|7,00
|
|Çeyrek
|1.863
|1.889
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,20
|14,22
|-0,05
|
|B. Petrol
|79,98
|79,98
|0,33
|
Seans Raporu
15:07
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-
15:23TSPOR
Yüzde -6.65 oranında düşüşle 4.21 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 327, 631 adet işlem
-
15:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, TAVHL, GUBRF
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15:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, ASELS, PETKM
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15:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -54, 28 kaybederek (% -1.19 ) 4, 526
-
15:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, MAKIM, ARMDA, HKTM, GSRAY, ONCSM, DIRIT, ACSEL, SDTTR