***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlşkin Tescil Tarihinin DüzeltilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Tescil tarihinin düzeltilerek yeniden açıklanmasıdır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.01.2023İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 10.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 19.01.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.04.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 19.04.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları olarak belirlenmesine ilişkin olarak Ana Sözleşme'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7 inci maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ilişkin tescil tarihi 19.04.2023 olarak düzeltilerek yeniden açıklanmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 EYH Ana Sozlesme kayitli sermaye maddesi tadil metni.pdfEK: 2 Articles of Association amendment text.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140075BIST