***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
20.10.2022 11:30
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Ahmet Turgut Tokgöz Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Mehmet Nizamettin Çeteci Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komit
11:273.903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 22,40
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.923
En Düşük
3.878
11:2718,5975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5562
11:2718,2125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0389
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2350
En Düşük
18,1338
11:27974,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,44
|Açılış
|: 974,82
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
977,31
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler11:27
|PENTA
|644,10
|13.464.071
|% 9,99
|
|SMRTG
|69,00
|38.814.225
|% 9,96
|
|ERCB
|58,00
|178.525.721
|% 9,95
|
|MZHLD
|122,80
|27.412.272
|% 9,94
|
|TRCAS
|22,78
|56.249.166
|% 9,94
|
|BRKO
|1,67
|370.683
|% -7,73
|
|ISSEN
|43,50
|33.797.092
|% -7,68
|
|ROYAL
|4,58
|446.654
|% -7,10
|
|MEGAP
|4,10
|11.302.276
|% -4,87
|
|MEGAP
|4,10
|11.302.276
|% -4,87
|
|THYAO
|99,60
|2.644.475.221
|% 2,26
|
|VAKBN
|9,06
|1.971.396.947
|% 5,35
|
|HALKB
|8,86
|1.929.307.765
|% 3,99
|
|AKBNK
|15,84
|1.739.733.644
|% 0,83
|
|YKBNK
|9,76
|1.607.490.280
|% 0,31
|
|VAKBN
|9,06
|1.971.396.947
|% 5,35
|
|HALKB
|8,86
|1.929.307.765
|% 3,99
|
|EKGYO
|4,48
|955.770.212
|% 0,67
|
|YKBNK
|9,76
|1.607.490.280
|% 0,31
|
|TSKB
|2,76
|404.884.643
|% -1,08
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5934
|18,5975
|% 0,01
|
|Euro
|18,2007
|18,2125
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,7575
|20,8616
|% -0,02
|
|Frank
|18,4295
|18,5405
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9325
|4,9572
|% 0,17
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.630
|0,42
|
|Altın Gr.
|975
|975
|2,44
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.636
|6.718
|5,00
|
|Yarım
|3.233
|3.285
|3,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.643
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,45
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,04
|0,00
|
|B. Petrol
|93,20
|93,20
|0,79
|
Seans Raporu
11:27
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11:42TIRE
Yüzde 5.71 oranında artışla 22.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 444, 781 adet işlem
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11:40ULUFA
Yüzde 8.94 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 696, 645 adet işlem
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11:39MIATK
Yüzde 5.93 oranında artışla 66.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 011, 366 adet işlem
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11:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, AKSEN, PETKM
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11:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, GUBRF, SAHOL