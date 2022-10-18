***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Erkan Durusoy'un 18.10.2022 tarihinde istifası nedeniyle yerine kalan görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere ekte bağımsızlık beyanı yer alan Sayın Mehmet Nizamettin Çeteci'nin TTK.'nın 363. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.8. numaralı ilkesi çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak seçilmesine, karar verilmiştir. 1977 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olan Mehmet Nizamettin Çeteci, profesyonel yaşamına 1977 yılında Alarko Holding şirketlerinde muhasebe uzmanı olarak başladı. 1981-2013 yılları arasında Eczacıbaşı Topluluğu'nda sırasıyla Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş., VitrA Küvet ve E-Kart Elektronik Kart Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Mali İşler Müdürü olarak görevlerini sürdürdü. 1952 yılında Gaziantep'te doğan Çeteci, evli ve iki çocuk babasıdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072670BIST