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***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.04.2021 14:09



***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
B. Burcu Nergiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 09.11.2020 0212 371 71 38, 0212 371 70 00 burcu.nergiz@eczacibasi.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı 213335, 702497, 603614
Dilek Alkan Turan Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi - UFRS Raporlama Yöneticisi 09.11.2020 0212 371 72 35, 0212 371 70 00 dilek.alkan@eczacibasi.com.tr

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. İnşaat ve tesisat malzemeleri satışı ve satış sonrası hizmetler 19440000 8982336 TRY 46,21 İştirak
E-Kart Elektronik Kart Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Akıllı kart çözümleri geliştirmek ve üretmek 3110000 964303 TRY 31,01 İştirak
EİS Eczacıbaşı İlaç. Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. İştirak ve gayrimenkul yatırımlarında bulunmak 685260000 203734584 TRY 29,73 İştirak
Eczacıbaşı Holding A.Ş. İştirakte bulunmak 852000000 98320800 TRY 11,54 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928768


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ORMA 33,18 2.835.370 % 9,94  
ATLAS 1,57 4.428.382 % 9,79  
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Riyal 2,1449 2,1556 % 0,72  
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Altın Ons 1.777 1.778 13,65  
Altın Gr. 462 462 7,29  
Cumhuriyet 3.065 3.111 61,00  
Tam 3.042 3.121 54,28  
Yarım 1.470 1.510 26,26  
Çeyrek 737 755 13,13  
Gümüş.Ons 25,98 26,01 0,15  
Gümüş Gr. 6,75 6,76 0,10  
B. Petrol 66,62 66,62 -0,32  
Seans Raporu 17:36
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