***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.09.2022 10:04
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay 13.01.1986 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064620
BIST
11:283.280
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 34,36
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.292
En Düşük
3.237
11:2818,3647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0377
|Açılış
|: 18,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,3822
En Düşük
18,3174
11:2818,2517
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2227
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2529
En Düşük
18,0126
11:28987,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,72
|Açılış
|: 987,38
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
990,72
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler11:28
|ULUSE
|130,60
|15.992.042
|% 9,93
|
|SMRTG
|57,05
|219.242.699
|% 9,92
|
|CRDFA
|3,71
|17.623.819
|% 9,76
|
|ULUFA
|7,87
|27.160.203
|% 9,46
|
|UNLU
|7,10
|35.704.600
|% 8,90
|
|PINSU
|7,22
|17.393.222
|% -9,98
|
|SKBNK
|2,81
|311.742.826
|% -9,94
|
|ISGYO
|11,23
|5.237.593
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|22.161.996
|% -9,78
|
|ATSYH
|128,80
|3.152.638
|% -7,34
|
|THYAO
|70,35
|1.289.609.014
|% 0,86
|
|SISE
|27,52
|1.211.318.582
|% 2,46
|
|YKBNK
|7,15
|794.610.129
|% 2,29
|
|SASA
|58,35
|746.040.604
|% 1,66
|
|AKBNK
|11,66
|680.082.565
|% 1,22
|
|EKGYO
|3,93
|600.676.411
|% 0,77
|
|ZOREN
|4,06
|596.416.335
|% 2,53
|
|YKBNK
|7,15
|794.610.129
|% 2,29
|
|SKBNK
|2,81
|311.742.826
|% -9,94
|
|AKBNK
|11,66
|680.082.565
|% 1,22
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3584
|18,3647
|% 0,21
|
|Euro
|18,2413
|18,2517
|% 1,24
|
|Sterlin
|20,7287
|20,8327
|% 0,65
|
|Frank
|18,6987
|18,8113
|% -1,02
|
|Riyal
|4,8661
|4,8905
|% 0,18
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|0,83
|
|Altın Gr.
|987
|987
|0,87
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.684
|6.758
|-38,00
|
|Yarım
|3.257
|3.304
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.652
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,65
|19,69
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|0,04
|
|B. Petrol
|91,11
|91,11
|1,28
|
Seans Raporu
11:28
daha fazla
-
11:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 96 artarak (% 1.39 ) 3, 569
-
11:42
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, ZOREN
-
11:42OBASE
Yüzde 5.85 oranında artışla 15.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 350, 180 adet işlem
-
11:41UNLU
Yüzde 9.05 oranında artışla 7.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 090, 432 adet işlem
-
11:40UNLU
Yüzde 9.20 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 035, 014 adet işlem