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***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.04.2023 14:28
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FERİT BÜLENT ECZACIBAŞI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 15.04.1993 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Eczacıbaşı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Eczacıbaşı Topluluğu Başkanlar (İcra) Kurulu Başkanı / Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Yoktur.
RAHMİ FARUK ECZACIBAŞI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 15.04.1996 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eczacıbaşı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Eczacıbaşı Topluluğu Başkanlar (İcra) Kurulu Başkan Yardımcısı / Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Yoktur.
ATALAY MUHARREM GÜMRAH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.04.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Eczacıbaşı Topluluğu CEO / Eczacıbaşı Holding A.Ş. - Genel Müdür Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
SİMHAN SAVAŞÇIN BAŞARAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 18.04.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
MEHMET NİZAMETTİN ÇETECİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 18.10.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072670 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
NESİMİ ERTEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 11.04.2023 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123567 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136770


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