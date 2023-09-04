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***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.09.2023 16:35
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Seramik sağlık gereçleri, armatür, küvet, duş tekneleri, banyo mobilyaları, seramik kaplama ürünleri, yapı kimyasalları, mutfak mobilyaları ve aksesuarlarının Türkiye çapında satışı ve satış sonrası hizmetleri 19440000 8982336 TRY 46,21 İştirak
EİS Eczacıbaşı İlaç. Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. İştirak ve gayrimenkul yatırımlarında bulunmak 685260000 209803928 TRY 30,62 İştirak
Eczacıbaşı Holding A.Ş. İştirakte bulunmak 852000000 98320800 TRY 11,54 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191359


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CWENE 382,80 1.514.651.228 % 10,00  
OFSYM 93,50 175.718.009 % 10,00  
ANELE 9,02 125.692.193 % 10,00  
AGHOL 236,50 583.506.218 % 10,00  
KZGYO 30,36 4.895.793 % 10,00  
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18:00 Alış Satış %  
Dolar 26,7703 26,7766 % 0,32  
Euro 28,8868 28,8986 % 0,32  
Sterlin 33,6793 33,8482 % 0,54  
Frank 30,1284 30,3099 % 0,38  
Riyal 7,1154 7,1511 % 0,29  
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18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.938 1.939 -1,57  
Altın Gr. 1.668 1.669 3,73  
Cumhuriyet 11.264 11.434 2,00  
Tam 11.024 11.130 36,00  
Yarım 5.529 5.586 18,00  
Çeyrek 2.756 2.793 9,00  
Gümüş.Ons 23,98 24,01 -0,20  
Gümüş Gr. 20,66 20,67 -0,10  
B. Petrol 88,94 88,94 0,39  
Seans Raporu 18:00
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