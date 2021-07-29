***EDATA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***EDATA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [EDATA]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. (EDATA) payında 30/07/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı " ve "Emir İptali, Miktar Azaltımı ve Fiyat Kötüleştirmenin Yasaklanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirin uygulanacağı son tarih 27/08/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952722BIST