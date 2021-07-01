***EDATA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***EDATA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [EDATA]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi01/07/2021Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıE-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)13.000.000Baz Fiyat (TL)İşlem Göreceği PazarAna PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)500.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih05/07/2021Halka Arz YöntemiBorsada (On the Exchange)Halka Arz Tarihi29-30.06.2021AçıklamalarE-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.'nin (Şirket) 13.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 45.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 05/07/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 6 TL/pay baz fiyat, EDATA.E kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945601BIST