***EDATA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
01.07.2021 22:33
***EDATA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [EDATA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
01/07/2021
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
13.000.000
Baz Fiyat (TL)
6
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
500.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
05/07/2021
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Tarihi
29-30.06.2021
Açıklamalar
E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.'nin (Şirket) 13.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 45.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 05/07/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 6 TL/pay baz fiyat, EDATA.E kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945601
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 16,44
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.373
En Düşük
1.358
18:058,6627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0363
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6415
18:0510,2998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0271
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2658
18:05494,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,43
|Açılış
|: 494,74
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
492,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|1,10
|76.309.702
|% 10,00
|
|VERTU
|23,10
|53.976.649
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.332.027
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.762.378
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|231.123.586
|% 9,99
|
|KUTPO
|51,85
|4.433.382
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|824.159
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.181.186
|% -9,91
|
|OZRDN
|9,45
|5.717.500
|% -8,78
|
|IDGYO
|5,37
|7.722.487
|% -8,67
|
|THYAO
|13,75
|1.294.906.025
|% 2,84
|
|GARAN
|8,45
|1.065.721.907
|% 1,81
|
|SASA
|27,68
|474.851.284
|% 1,84
|
|KOZAL
|118,50
|426.070.091
|% 1,20
|
|ERBOS
|127,00
|354.895.786
|% -2,46
|
|EKGYO
|1,89
|287.363.705
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,19
|299.887.600
|% 1,39
|
|GARAN
|8,45
|1.065.721.907
|% 1,81
|
|THYAO
|13,75
|1.294.906.025
|% 2,84
|
|PEKGY
|1,10
|76.309.702
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6631
|8,6656
|% -0,38
|
|Euro
|10,2846
|10,2974
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,8907
|11,9504
|% -0,89
|
|Frank
|9,3254
|9,3816
|% -0,42
|
|Riyal
|2,3045
|2,3161
|% -0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|6,17
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,07
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,06
|
|B. Petrol
|75,54
|75,54
|0,93
|