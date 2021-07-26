***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.07.2021 10:01
***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDATA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951690
BIST
12:261.350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,26
|Açılış
|: 1.356
|
|Önceki Kapanış
|: 1.352
|
1.363
En Düşük
1.346
12:268,5874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0390
|Açılış
|: 8,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,6278
En Düşük
8,5430
12:2610,1359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0683
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1777
En Düşük
10,0523
12:26499,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 4,13
|Açılış
|: 499,60
|
|Önceki Kapanış
|: 495,47
|
501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler12:26
|EDIP
|5,06
|17.466.726
|% 10,00
|
|YAYLA
|4,87
|40.588.274
|% 9,93
|
|AVHOL
|5,25
|5.493.918
|% 9,83
|
|HURGZ
|1,57
|24.134.877
|% 9,79
|
|KUYAS
|2,36
|22.088.978
|% 9,77
|
|FADE
|14,50
|31.338.533
|% -13,33
|
|KUTPO
|50,45
|38.709.298
|% -7,18
|
|QNBFB
|38,12
|21.347
|% -5,88
|
|VBTYZ
|16,54
|110.257.813
|% -5,21
|
|TAVHL
|22,34
|119.325.125
|% -5,18
|
|GARAN
|8,09
|590.890.762
|% -2,18
|
|KRDMD
|7,40
|338.784.179
|% 1,93
|
|PETKM
|5,41
|326.454.787
|% 2,08
|
|SASA
|30,24
|307.388.470
|% 1,14
|
|THYAO
|12,40
|296.562.660
|% -2,59
|
|GARAN
|8,09
|590.890.762
|% -2,18
|
|EKGYO
|1,79
|110.419.660
|% 0,00
|
|PETKM
|5,41
|326.454.787
|% 2,08
|
|KRDMD
|7,40
|338.784.179
|% 1,93
|
|YKBNK
|2,25
|97.972.560
|% -0,88
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5846
|8,5874
|% 0,46
|
|Euro
|10,1308
|10,1359
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,7943
|11,8535
|% 0,63
|
|Frank
|9,3147
|9,3708
|% 0,61
|
|Riyal
|2,2821
|2,2935
|% 0,43
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|7,06
|
|Altın Gr.
|499
|499
|3,76
|
|Cumhuriyet
|3.308
|3.358
|11,00
|
|Tam
|3.291
|3.374
|7,04
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|3,40
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,71
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,44
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,01
|7,02
|0,09
|
|B. Petrol
|72,92
|72,92
|-0,52
|