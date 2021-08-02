***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.08.2021 10:03
***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDATA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954051
BIST
10:191.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,96
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.402
En Düşük
1.398
10:198,4401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0020
|Açılış
|: 8,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4787
En Düşük
8,4270
10:1910,0447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0082
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9850
|
10,0813
En Düşük
10,0068
10:19490,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,42
|Açılış
|: 490,81
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
490,76
BIST En Aktif Hisseler10:19
|KTSKR
|24,22
|18.349.813
|% 9,99
|
|SELVA
|8,80
|16.911.199
|% 7,71
|
|TSGYO
|2,97
|9.172.112
|% 7,22
|
|IDGYO
|3,21
|16.501.557
|% 7,00
|
|SUMAS
|61,85
|100.506
|% 6,73
|
|METUR
|6,35
|21.436.503
|% -6,89
|
|BAGFS
|15,54
|169.945
|% -5,53
|
|KARSN
|4,35
|109.322.647
|% -4,81
|
|HURGZ
|1,59
|11.915.879
|% -4,79
|
|VKING
|5,68
|1.666.078
|% -4,70
|
|KARSN
|4,35
|109.322.647
|% -4,81
|
|GARAN
|8,53
|83.404.119
|% 0,12
|
|SISE
|7,70
|72.678.004
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,39
|64.812.476
|% 0,00
|
|ASELS
|15,66
|62.249.406
|% 0,97
|
|ODAS
|1,34
|49.967.800
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,39
|64.812.476
|% 0,00
|
|KARSN
|4,35
|109.322.647
|% -4,81
|
|CEMAS
|1,33
|32.927.992
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,82
|43.726.698
|% 0,00
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4361
|8,4401
|% 0,02
|
|Euro
|10,0248
|10,0447
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,7237
|11,7825
|% 0,24
|
|Frank
|9,2862
|9,3422
|% 0,08
|
|Riyal
|2,2451
|2,2564
|% 0,09
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-6,42
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|3.265
|3.315
|-11,00
|
|Tam
|3.251
|3.331
|-40,76
|
|Yarım
|1.571
|1.611
|-19,72
|
|Çeyrek
|788
|806
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,51
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,01
|
|B. Petrol
|74,75
|74,75
|-0,66
|
Seans Raporu
10:19
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10:34SELVA
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10:33XU100
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10:33KTSKR
Yüzde 9.99 oranında artışla 24.22 lira fiyatla işlem gören hissede 759, 061 adet işlem
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10:32TSGYO
Yüzde 7.22 oranında artışla 2.97 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 088, 944 adet işlem