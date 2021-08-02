***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.08.2021 14:39
***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDATA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954129
BIST
15:021.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,46
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.402
En Düşük
1.395
15:028,3480
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,0901
|Açılış
|: 8,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3333
15:029,9299
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,1066
|Açılış
|: 9,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9040
15:02486,57
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -5,67
|Açılış
|: 486,57
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
485,69
BIST En Aktif Hisseler15:00
|IDGYO
|3,30
|74.218.231
|% 10,00
|
|KTSKR
|24,22
|20.272.736
|% 9,99
|
|ORMA
|28,62
|390.838
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,17
|17.036.427
|% 9,98
|
|INTEM
|39,56
|6.216.928
|% 9,95
|
|METUR
|6,14
|138.159.262
|% -9,97
|
|KARYE
|9,95
|71.587.193
|% -8,72
|
|MMCAS
|6,50
|131.193
|% -8,45
|
|KARSN
|4,21
|622.297.110
|% -7,88
|
|ATSYH
|3,53
|195.852
|% -7,11
|
|KARSN
|4,21
|622.297.110
|% -7,88
|
|GARAN
|8,56
|595.314.563
|% 0,47
|
|ASELS
|15,94
|551.127.038
|% 2,77
|
|THYAO
|12,91
|414.543.437
|% 1,41
|
|YKBNK
|2,44
|366.771.781
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,44
|366.771.781
|% 2,09
|
|KARSN
|4,21
|622.297.110
|% -7,88
|
|ODAS
|1,31
|187.561.253
|% -1,82
|
|EKGYO
|1,81
|248.051.946
|% -0,55
|
|CEMAS
|1,31
|94.515.309
|% -0,76
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3425
|8,3470
|% -1,08
|
|Euro
|9,9128
|9,9334
|% -1,03
|
|Sterlin
|11,5779
|11,6360
|% -1,01
|
|Frank
|9,1930
|9,2484
|% -0,92
|
|Riyal
|2,2213
|2,2324
|% -0,98
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-5,66
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-6,19
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|-46,00
|
|Tam
|3.205
|3.286
|-45,47
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|-21,99
|
|Çeyrek
|777
|795
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,85
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,53
|74,53
|-0,88
|