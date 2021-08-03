***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.08.2021 10:11
***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDATA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954307
BIST
10:161.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,42
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.404
En Düşük
1.401
10:168,3169
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0310
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,3816
En Düşük
8,2985
10:169,8858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0373
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
9,9683
En Düşük
9,8610
10:16483,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,79
|Açılış
|: 483,94
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
487,52
En Düşük
483,94
BIST En Aktif Hisseler10:15
|IDGYO
|3,63
|9.828.084
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|25.096.001
|% 9,99
|
|DAGI
|2,68
|14.627.581
|% 9,84
|
|UFUK
|14,50
|5.075
|% 6,62
|
|INTEM
|42,02
|8.119.040
|% 6,22
|
|BURVA
|23,64
|2.684.064
|% -4,60
|
|BMSCH
|8,65
|24.313.277
|% -4,42
|
|DENGE
|1,15
|14.402.206
|% -4,17
|
|BAYRK
|9,60
|360.577
|% -4,10
|
|METUR
|5,89
|11.694.108
|% -4,07
|
|SISE
|7,75
|211.545.969
|% 0,39
|
|GARAN
|8,59
|121.538.442
|% 0,47
|
|EREGL
|19,81
|103.168.653
|% 0,56
|
|KARSN
|4,08
|66.093.704
|% -0,97
|
|ASELS
|15,94
|58.640.937
|% -0,62
|
|SISE
|7,75
|211.545.969
|% 0,39
|
|EKGYO
|1,82
|37.603.503
|% 0,55
|
|KARSN
|4,08
|66.093.704
|% -0,97
|
|GARAN
|8,59
|121.538.442
|% 0,47
|
|IZMDC
|2,70
|38.202.109
|% 2,27
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3179
|8,3242
|% -0,28
|
|Euro
|9,8860
|9,8929
|% -0,30
|
|Sterlin
|11,5365
|11,5943
|% -0,18
|
|Frank
|9,1499
|9,2051
|% -0,38
|
|Riyal
|2,2109
|2,2220
|% -0,37
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-2,83
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|-39,84
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-19,27
|
|Çeyrek
|778
|796
|-9,64
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,35
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|-0,06
|
|B. Petrol
|72,58
|72,58
|-0,31
|