***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2021 16:32
***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDATA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDATA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955369
BIST
16:411.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,05
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.425
16:418,6289
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1090
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6290
En Düşük
8,5140
16:4110,1672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0603
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
16:41490,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -4,08
|Açılış
|: 489,97
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
489,75
BIST En Aktif Hisseler16:41
|SAFKR
|9,35
|70.526.780
|% 10,00
|
|KTSKR
|35,44
|54.362.839
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|776.719.243
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.526.805
|% 9,96
|
|KRONT
|49,64
|111.097.954
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.380.076
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.721.317
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,64
|96.928.338
|% -9,29
|
|DERIM
|9,64
|10.811.864
|% -7,57
|
|GARAN
|9,29
|1.801.539.523
|% 0,32
|
|GENIL
|13,00
|776.719.243
|% 9,98
|
|SISE
|8,03
|686.830.076
|% 2,03
|
|THYAO
|12,78
|639.225.900
|% 0,16
|
|SASA
|30,10
|613.576.823
|% 1,48
|
|GARAN
|9,29
|1.801.539.523
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,48
|285.359.379
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,82
|202.448.587
|% 0,55
|
|IZMDC
|2,86
|298.662.447
|% -4,35
|
|SISE
|8,03
|686.830.076
|% 2,03
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6257
|8,6289
|% 1,28
|
|Euro
|10,1622
|10,1672
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,9315
|11,9914
|% 0,85
|
|Frank
|9,4115
|9,4682
|% 0,59
|
|Riyal
|2,2884
|2,2999
|% 1,04
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-40,59
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-4,21
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-24,00
|
|Tam
|3.235
|3.318
|-32,47
|
|Yarım
|1.563
|1.605
|-15,70
|
|Çeyrek
|784
|802
|-7,85
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,31
|-0,87
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|-0,14
|
|B. Petrol
|71,61
|71,61
|0,32
|