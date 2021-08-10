***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2021 16:09
***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDATA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDATA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956928
BIST
16:031.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,49
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.440
En Düşük
1.426
16:038,6044
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0339
|Açılış
|: 8,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
16:0310,0972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0640
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
16:03478,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,83
|Açılış
|: 478,36
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
476,93
BIST En Aktif Hisseler16:03
|KARYE
|11,88
|103.846.408
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.001.220
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.398.067
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.717.589
|% 9,97
|
|FADE
|9,89
|54.043.902
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.907.959
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,42
|126.281.051
|% -9,72
|
|MRSHL
|244,70
|3.696.917
|% -7,83
|
|BASCM
|11,10
|439.673
|% -7,11
|
|SISE
|8,37
|1.086.105.575
|% 2,32
|
|EREGL
|19,66
|1.043.882.026
|% -4,19
|
|GARAN
|9,17
|913.384.997
|% 0,33
|
|GENIL
|15,52
|842.166.948
|% 8,53
|
|KRDMD
|7,94
|651.439.537
|% -0,38
|
|YKBNK
|2,48
|411.815.768
|% 1,64
|
|SISE
|8,37
|1.086.105.575
|% 2,32
|
|GARAN
|9,17
|913.384.997
|% 0,33
|
|EKGYO
|1,86
|174.359.656
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,94
|651.439.537
|% -0,38
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6025
|8,6044
|% -0,39
|
|Euro
|10,0903
|10,0972
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,8852
|11,9448
|% -0,29
|
|Frank
|9,2876
|9,3435
|% -0,56
|
|Riyal
|2,2877
|2,2992
|% -0,33
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-0,60
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|3.182
|3.230
|-27,00
|
|Tam
|3.163
|3.243
|-27,90
|
|Yarım
|1.529
|1.569
|-13,49
|
|Çeyrek
|767
|784
|-6,75
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,36
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|69,67
|69,67
|0,63
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:17CEOEM
Yüzde 4.41 oranında artışla 8.29 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 784, 672 adet işlem
-
16:16DERHL
Yüzde 4.50 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 463, 844 adet işlem
-
16:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, SISE, AKBNK
-
16:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 28 artarak (% 0.58 ) 1, 272
-
16:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, MARKA, PENTA, KARYE, SNKRN, SELGD, AYES, EDIP, UFUK, KAPLM