***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.09.2021 17:11
***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDATA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962298
BIST
15:111.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 10,63
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:118,4691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0069
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:1110,0384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0217
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:11488,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,12
|Açılış
|: 488,87
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:11
|ORCAY
|14,33
|158.883.372
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.935.640
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.625.928
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.188.483
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|9.884.765
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|IHLAS
|0,59
|30.586.260
|% -3,28
|
|YAPRK
|33,92
|12.930.498
|% -2,81
|
|EGEPO
|6,79
|234.448.912
|% 5,60
|
|KONTR
|69,45
|234.104.362
|% 2,58
|
|ORCAY
|14,33
|158.883.372
|% 9,98
|
|RTALB
|25,02
|150.829.959
|% -1,65
|
|BRLSM
|10,34
|147.326.229
|% 4,66
|
|EGEPO
|6,79
|234.448.912
|% 5,60
|
|TURSG
|5,13
|129.362.773
|% 1,99
|
|PEKGY
|0,99
|19.583.696
|% 3,13
|
|HDFGS
|2,93
|57.039.050
|% 4,27
|
|IHLGM
|0,95
|14.007.305
|% 0,00
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4651
|8,4691
|% 0,08
|
|Euro
|10,0309
|10,0384
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,6637
|11,7222
|% 0,42
|
|Frank
|9,1786
|9,2339
|% 0,46
|
|Riyal
|2,2477
|2,2590
|% -0,05
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|9,34
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,45
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.223
|3.304
|17,80
|
|Yarım
|1.558
|1.598
|8,61
|
|Çeyrek
|781
|799
|4,30
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,08
|
|B. Petrol
|73,09
|73,09
|0,49
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