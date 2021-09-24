***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2021 14:40
***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDATA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965132
BIST
14:381.381
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -20,80
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.380
14:388,8428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0809
|Açılış
|: 8,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8621
En Düşük
8,7526
14:3810,3757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0666
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
14:38498,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 7,60
|Açılış
|: 498,51
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler14:38
|YEOTK
|73,20
|161.161.599
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|7.271.453
|% 9,94
|
|OYLUM
|11,63
|24.194.523
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|7.198.606
|% 9,85
|
|KERVN
|0,49
|720.918
|% 8,89
|
|ISBIR
|55,55
|2.672.557
|% -9,97
|
|AGYO
|2,98
|30.089.864
|% -9,15
|
|KTSKR
|54,20
|11.575.396
|% -9,06
|
|DESPC
|9,81
|15.065.445
|% -7,89
|
|DIRIT
|5,05
|103.648
|% -7,34
|
|GARAN
|8,83
|1.352.449.203
|% -3,81
|
|KIMMR
|3,97
|749.325.929
|% -6,15
|
|THYAO
|13,47
|626.958.958
|% 1,05
|
|SISE
|8,16
|419.987.300
|% -0,97
|
|AKBNK
|5,12
|374.913.133
|% -3,40
|
|KIMMR
|3,97
|749.325.929
|% -6,15
|
|YKBNK
|2,30
|371.708.737
|% -3,77
|
|GARAN
|8,83
|1.352.449.203
|% -3,81
|
|EKGYO
|1,80
|213.997.691
|% -1,10
|
|AKBNK
|5,12
|374.913.133
|% -3,40
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8417
|8,8428
|% 0,92
|
|Euro
|10,3612
|10,3757
|% 0,65
|
|Sterlin
|12,0662
|12,1267
|% 0,67
|
|Frank
|9,5411
|9,5985
|% 1,09
|
|Riyal
|2,3516
|2,3634
|% 0,97
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|9,29
|
|Altın Gr.
|499
|499
|7,78
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|46,00
|
|Tam
|3.284
|3.366
|44,57
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|21,56
|
|Çeyrek
|796
|814
|10,78
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,60
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,09
|
|B. Petrol
|77,34
|77,34
|0,11
|
Seans Raporu
14:38
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14:51AGYO
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14:50FENER
Yüzde -4.90 oranında düşüşle 32.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 604, 118 adet işlem
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14:49BMSCH
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14:48SOKM
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14:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, AKBNK