***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.09.2021 15:11
***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDATA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965332
BIST
16:271.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,95
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
16:278,8429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0231
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8217
16:2710,3496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0839
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3156
16:27499,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 499,03
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler16:27
|PKENT
|2.601,20
|24.885.473
|% 10,00
|
|AKFGY
|4,52
|7.801.450
|% 9,98
|
|YEOTK
|80,50
|63.360.960
|% 9,97
|
|OYLUM
|12,79
|17.805.539
|% 9,97
|
|ORCAY
|17,32
|18.929.580
|% 9,97
|
|KTSKR
|49,34
|19.875.111
|% -8,20
|
|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
|
|KIMMR
|3,79
|168.369.497
|% -5,72
|
|EDATA
|10,08
|30.204.237
|% -5,35
|
|GARAN
|8,82
|1.023.583.751
|% 0,00
|
|THYAO
|13,59
|922.430.680
|% -0,22
|
|BIOEN
|37,88
|491.872.201
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,31
|426.599.953
|% -0,43
|
|TUPRS
|111,00
|401.839.016
|% 0,18
|
|YKBNK
|2,31
|426.599.953
|% -0,43
|
|GARAN
|8,82
|1.023.583.751
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|169.172.295
|% -0,56
|
|THYAO
|13,59
|922.430.680
|% -0,22
|
|KRDMD
|6,30
|382.187.864
|% 0,80
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8404
|8,8429
|% -0,26
|
|Euro
|10,3399
|10,3496
|% -0,80
|
|Sterlin
|12,0939
|12,1545
|% 0,06
|
|Frank
|9,5040
|9,5612
|% -0,51
|
|Riyal
|2,3526
|2,3644
|% -0,17
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|2,94
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|-6,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|1,11
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|0,53
|
|Çeyrek
|797
|815
|0,26
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,68
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,04
|
|B. Petrol
|78,64
|78,64
|1,41
|