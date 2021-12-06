***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2021 10:01
***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDATA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981068
BIST
11:331.918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 7,74
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.925
En Düşük
1.899
11:3313,7458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0272
|Açılış
|: 13,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
11:3315,5396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
11:33784,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,54
|Açılış
|: 784,99
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,20
BIST En Aktif Hisseler11:33
|ACSEL
|22,66
|15.069.782
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|108.889
|% 10,00
|
|NIBAS
|8,92
|29.948.768
|% 9,99
|
|POLTK
|450,30
|3.358.238
|% 9,99
|
|PCILT
|13,89
|1.984.659
|% 9,98
|
|DOBUR
|154,80
|52.322
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|286.295
|% -9,99
|
|PRKAB
|51,45
|32.497.827
|% -9,97
|
|RALYH
|14,03
|960.802
|% -9,95
|
|ATATP
|59,85
|7.333.788
|% -5,60
|
|GARAN
|11,87
|1.164.296.091
|% 1,80
|
|THYAO
|18,60
|552.285.855
|% 0,38
|
|YKBNK
|3,50
|534.636.231
|% 1,74
|
|SISE
|13,16
|401.308.278
|% -0,68
|
|KRDMD
|9,35
|394.933.623
|% 0,21
|
|TSKB
|1,61
|264.934.986
|% 1,26
|
|YKBNK
|3,50
|534.636.231
|% 1,74
|
|ODAS
|1,65
|236.774.991
|% 1,23
|
|GARAN
|11,87
|1.164.296.091
|% 1,80
|
|SKBNK
|1,22
|88.937.428
|% 0,83
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7324
|13,7458
|% 0,20
|
|Euro
|15,5025
|15,5396
|% 0,02
|
|Sterlin
|18,1157
|18,2065
|% 0,04
|
|Frank
|14,8276
|14,9169
|% -0,39
|
|Riyal
|3,6449
|3,6632
|% -0,03
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-1,90
|
|Altın Gr.
|785
|785
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|5.219
|5.297
|33,00
|
|Tam
|5.188
|5.319
|136,50
|
|Yarım
|2.507
|2.573
|66,03
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|33,02
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,35
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|-0,09
|
|B. Petrol
|71,35
|71,35
|1,47
|
Seans Raporu
11:33
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