***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.12.2021 10:20
***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDATA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDATA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986823
BIST
16:061.891
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 40,46
|Açılış
|: 1.847
|
|Önceki Kapanış
|: 1.850
|
1.897
En Düşük
1.829
16:0612,5402
En Yüksek
|Değişim
|: 6,08%
|| 0,7184
|Açılış
|: 12,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9600
|
12,5439
En Düşük
11,7593
16:0614,1937
En Yüksek
|Değişim
|: 6,03%
|| 0,8073
|Açılış
|: 14,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4600
|
14,1937
En Düşük
13,3150
16:06721,18
En Yüksek
|Değişim
|: 5,06%
|| 34,73
|Açılış
|: 721,18
|
|Önceki Kapanış
|: 686,45
|
722,40
En Düşük
683,10
BIST En Aktif Hisseler16:04
|RTALB
|22,52
|135.336.836
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,76
|43.322.962
|% 9,96
|
|TACTR
|38,48
|1.627.348
|% 9,94
|
|AVOD
|4,87
|70.608.450
|% 9,93
|
|RODRG
|21,20
|6.932.589
|% 9,50
|
|KLNMA
|17,70
|627.642
|% -41,78
|
|SEYKM
|12,36
|2.492.122
|% -9,98
|
|PAMEL
|76,40
|11.500.845
|% -9,69
|
|NUGYO
|5,64
|70.032.444
|% -9,03
|
|ULUSE
|61,30
|1.817.857
|% -8,51
|
|EREGL
|29,00
|1.491.268.697
|% 4,24
|
|GARAN
|11,44
|1.394.151.172
|% 1,78
|
|THYAO
|21,06
|1.104.290.950
|% 2,83
|
|SASA
|52,80
|1.081.518.839
|% 0,00
|
|SISE
|13,78
|1.054.721.795
|% 2,76
|
|EKGYO
|2,21
|486.247.478
|% 0,45
|
|YKBNK
|3,46
|680.612.478
|% 0,58
|
|GARAN
|11,44
|1.394.151.172
|% 1,78
|
|AKBNK
|7,36
|687.357.775
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,26
|847.887.676
|% 3,00
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4982
|12,5358
|% 6,04
|
|Euro
|14,1256
|14,2027
|% 6,10
|
|Sterlin
|16,7278
|16,8117
|% 5,64
|
|Frank
|13,5488
|13,6304
|% 5,53
|
|Riyal
|3,3198
|3,3364
|% 5,79
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-14,46
|
|Altın Gr.
|720
|720
|34,02
|
|Cumhuriyet
|4.897
|4.957
|235,00
|
|Tam
|4.855
|4.982
|235,32
|
|Yarım
|2.347
|2.410
|113,83
|
|Çeyrek
|1.177
|1.205
|56,92
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,69
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|9,14
|9,15
|0,40
|
|B. Petrol
|78,38
|78,38
|-0,29
|
Seans Raporu
16:04
daha fazla
-
16:19KAREL
Yüzde 5.84 oranında artışla 11.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 555, 252 adet işlem
-
16:18RTALB
Yüzde 9.96 oranında artışla 22.52 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 111, 707 adet işlem
-
16:17NIBAS
Yüzde 8.83 oranında artışla 15.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 520, 996 adet işlem
-
16:16ENKAI
Yüzde 8.03 oranında artışla 15.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 998, 303 adet işlem
-
16:15XU100
Endeks 1, 890 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 14 üstünde . İşlem hacmi 17, 669.00 milyon TL de