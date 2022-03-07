***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.03.2022 15:29
***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDATA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007841
BIST
15:231.987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,48
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.964
15:2314,3532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1390
|Açılış
|: 14,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
15:2315,7151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1391
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7151
En Düşük
15,4420
15:23917,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 17,77
|Açılış
|: 917,01
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler15:23
|SELVA
|18,76
|27.608.579
|% 9,96
|
|FADE
|6,44
|34.336.371
|% 9,90
|
|EKIZ
|7,13
|1.160.671
|% 9,86
|
|ULUUN
|8,09
|152.505.595
|% 9,77
|
|PETUN
|24,12
|72.047.118
|% 9,34
|
|SANEL
|8,01
|7.823.902
|% -10,00
|
|EUHOL
|2,91
|20.850.405
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,37
|9.194.239
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|50.215.485
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|76.740.765
|% -9,76
|
|KRDMD
|13,83
|2.566.219.954
|% 2,29
|
|THYAO
|25,10
|1.703.434.466
|% -0,79
|
|EREGL
|34,22
|1.540.858.471
|% 0,65
|
|GARAN
|11,78
|1.173.550.913
|% -0,59
|
|ASELS
|24,28
|1.132.204.677
|% 0,33
|
|KRDMD
|13,83
|2.566.219.954
|% 2,29
|
|ODAS
|1,36
|249.814.219
|% -6,85
|
|DOHOL
|2,97
|523.056.394
|% 2,77
|
|EKGYO
|2,04
|239.945.674
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,63
|382.397.059
|% -0,55
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3422
|14,3532
|% 0,98
|
|Euro
|15,6699
|15,7151
|% 0,89
|
|Sterlin
|18,9062
|19,0010
|% 0,69
|
|Frank
|15,4783
|15,5716
|% 0,24
|
|Riyal
|3,8198
|3,8390
|% 1,12
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.985
|17,25
|
|Altın Gr.
|918
|918
|18,94
|
|Cumhuriyet
|6.084
|6.176
|118,00
|
|Tam
|6.066
|6.219
|133,38
|
|Yarım
|2.932
|3.008
|64,52
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|32,26
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,72
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|0,19
|
|B. Petrol
|125
|125
|7,34
|
Seans Raporu
15:23
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15:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 36 kaybederek (% -0.28 ) 2, 231
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15:38
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, ODAS, DOHOL
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15:38XU100
Endeks 1, 985 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 20, 188.00 milyon TL de
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15:38EUHOL
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 2.91 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 085, 746 adet işlem
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15:37EDATA
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 21.48 lira fiyatla işlem gören hissede 573, 621 adet işlem