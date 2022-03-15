***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.03.2022 17:45
***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDATA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010679
BIST
17:502.083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -5,36
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.101
En Düşük
2.078
17:5014,6670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,1129
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
17:5016,1279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0604
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
17:50900,35
En Yüksek
|Değişim
|: -2,97%
|| -27,56
|Açılış
|: 900,35
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler17:48
|PKENT
|397,20
|32.542.835
|% 10,00
|
|OZRDN
|7,04
|6.835.154
|% 10,00
|
|POLTK
|599,80
|7.874.252
|% 9,99
|
|PENTA
|334,80
|41.082.426
|% 9,99
|
|TSPOR
|5,73
|539.734.078
|% 9,98
|
|ORCAY
|25,66
|99.805.795
|% -9,96
|
|GRSEL
|8,89
|402.594.543
|% -9,93
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|EDATA
|19,74
|9.115.188
|% -6,00
|
|SOKM
|11,67
|162.570.949
|% -5,89
|
|THYAO
|27,58
|4.828.810.770
|% 3,61
|
|KRDMD
|14,44
|2.265.156.169
|% -2,30
|
|FROTO
|274,50
|2.163.773.073
|% 2,35
|
|GARAN
|11,90
|1.782.467.446
|% 0,34
|
|EREGL
|34,36
|1.581.905.287
|% -0,12
|
|YKBNK
|3,81
|969.418.154
|% 1,60
|
|KARSN
|4,16
|894.212.247
|% 6,94
|
|DOHOL
|3,29
|698.696.713
|% -1,20
|
|ODAS
|1,56
|292.333.393
|% 1,30
|
|THYAO
|27,58
|4.828.810.770
|% 3,61
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6531
|14,6670
|% -0,76
|
|Euro
|16,1004
|16,1279
|% -0,37
|
|Sterlin
|19,0781
|19,1738
|% -0,50
|
|Frank
|15,5062
|15,5996
|% -1,18
|
|Riyal
|3,8898
|3,9094
|% -1,05
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-37,23
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-27,56
|
|Cumhuriyet
|5.970
|6.061
|-188,00
|
|Tam
|5.950
|6.100
|-168,28
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-81,40
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-40,70
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|-0,23
|
|B. Petrol
|99
|99
|-7,70
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
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16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866