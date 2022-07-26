***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.07.2022 13:51
***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDATA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047729
BIST
16:422.547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,46
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
16:4217,8553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0832
|Açılış
|: 17,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
16:4218,1465
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0547
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
16:42987,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,77
|Açılış
|: 987,84
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler16:42
|KAPLM
|64,90
|19.288.962
|% 10,00
|
|DOBUR
|57,75
|15.244.668
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|54.219.902
|% 9,98
|
|IHAAS
|29,78
|10.822.569
|% 9,97
|
|KLRHO
|16,11
|175.086.742
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
|
|UFUK
|84,70
|3.555.737
|% -5,31
|
|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
|
|CEOEM
|10,13
|14.261.958
|% -4,43
|
|THYAO
|49,28
|3.208.326.548
|% -0,52
|
|EKGYO
|3,24
|1.507.976.937
|% 2,21
|
|GARAN
|15,12
|1.006.402.150
|% -3,39
|
|YKBNK
|4,74
|968.533.518
|% -1,46
|
|SISE
|21,02
|871.461.054
|% -1,04
|
|EKGYO
|3,24
|1.507.976.937
|% 2,21
|
|SKBNK
|1,57
|501.064.939
|% 5,37
|
|TSKB
|2,46
|508.821.734
|% 1,23
|
|YKBNK
|4,74
|968.533.518
|% -1,46
|
|ODAS
|3,76
|489.882.233
|% -0,79
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8466
|17,8553
|% 0,47
|
|Euro
|18,1186
|18,1465
|% -0,30
|
|Sterlin
|21,3679
|21,4751
|% 0,05
|
|Frank
|18,4532
|18,5644
|% 0,53
|
|Riyal
|4,7379
|4,7616
|% 0,44
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|1,00
|
|Altın Gr.
|987
|988
|4,44
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|11,00
|
|Tam
|6.654
|6.716
|0,00
|
|Yarım
|3.242
|3.284
|1,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.641
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,66
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|0,15
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,62
|