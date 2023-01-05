***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 10:34
***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDATA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093499
BIST
11:115.278
En Yüksek
|Değişim
|: -4,44%
|| -245,06
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.278
11:1118,7602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0178
|Açılış
|: 18,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7628
En Düşük
18,7265
11:1119,9570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0650
|Açılış
|: 20,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0382
En Düşük
19,8711
11:111.113,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,85
|Açılış
|: 1.113,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,95
BIST En Aktif Hisseler11:11
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|BFREN
|5.634,00
|125.832.691
|% 7,71
|
|UZERB
|230,00
|286.580
|% 6,98
|
|DOGUB
|10,69
|29.575.620
|% 6,90
|
|ULUFA
|7,47
|14.944.892
|% -10,00
|
|ULUSE
|202,50
|22.327.501
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|25.665.060
|% -9,98
|
|KRGYO
|8,15
|3.235.968
|% -9,94
|
|EREGL
|42,86
|4.900.234.205
|% -0,14
|
|THYAO
|142,30
|4.054.651.534
|% -1,52
|
|ASELS
|62,60
|2.381.301.026
|% -3,91
|
|KRDMD
|18,88
|2.094.631.715
|% -4,60
|
|EKGYO
|9,16
|1.728.399.384
|% -2,76
|
|EKGYO
|9,16
|1.728.399.384
|% -2,76
|
|EREGL
|42,86
|4.900.234.205
|% -0,14
|
|KRDMD
|18,88
|2.094.631.715
|% -4,60
|
|YKBNK
|11,44
|851.330.733
|% -1,72
|
|PETKM
|19,37
|1.238.221.738
|% -3,15
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7577
|18,7602
|% 0,09
|
|Euro
|19,9363
|19,9570
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,4450
|22,5576
|% -0,39
|
|Frank
|20,1187
|20,2399
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9734
|4,9983
|% 0,08
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-6,70
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-4,85
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.540
|7.600
|-26,00
|
|Yarım
|3.650
|3.715
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.858
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,46
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,08
|14,09
|-0,25
|
|B. Petrol
|78,49
|78,49
|0,65
|