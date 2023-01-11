***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 12:22
***EDATA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDATA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDATA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100050
BIST
12:594.938
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -49,85
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
12:5918,7736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 18,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
12:5920,1800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0183
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
12:591.138,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,40
|Açılış
|: 1.138,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler12:59
|SDTTR
|56,65
|5.261.992
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.283.335
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|40.483.171
|% 9,93
|
|ALFAS
|276,00
|124.716.399
|% 9,09
|
|POLTK
|1.737,60
|19.881.413
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|KATMR
|2,09
|270.935.250
|% -9,91
|
|GOZDE
|21,10
|286.850.595
|% -9,83
|
|MIPAZ
|11,76
|12.950.273
|% -8,13
|
|THYAO
|131,00
|4.550.326.655
|% -0,15
|
|EREGL
|38,40
|2.783.396.528
|% 1,43
|
|ASELS
|56,95
|2.710.229.462
|% -2,06
|
|KOZAL
|564,20
|2.049.873.407
|% 0,21
|
|KRDMD
|18,01
|1.993.626.843
|% -0,72
|
|EKGYO
|8,48
|1.363.271.319
|% -0,24
|
|YKBNK
|9,39
|1.244.200.187
|% -1,47
|
|KATMR
|2,09
|270.935.250
|% -9,91
|
|KRDMD
|18,01
|1.993.626.843
|% -0,72
|
|SKBNK
|2,70
|284.397.368
|% -1,10
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7717
|18,7736
|% 0,00
|
|Euro
|20,1683
|20,1800
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,7196
|22,8336
|% -0,11
|
|Frank
|20,2648
|20,3869
|% -0,00
|
|Riyal
|4,9858
|5,0108
|% 0,01
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|6,63
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.139
|4,72
|
|Cumhuriyet
|7.648
|7.763
|29,00
|
|Tam
|7.682
|7.738
|3,00
|
|Yarım
|3.732
|3.785
|1,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.893
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,45
|0,18
|
|B. Petrol
|80,49
|80,49
|0,39
|